A Évron, rencontre avec Éric Collet, le roi de la saucisse grillée, du saucisson sec et du boudin blanc

Tablier blanc par dessus sa blouse noire, Éric Collet nous accueille dans son labo. Il vient de terminer son pâté en croûte. Pas de répit pendant la période des fêtes pour ce Sarthois de 53 ans. Ces dernières années et particulièrement en 2021, le charcutier d'Évron a multiplié les récompenses : champion de France de saucisse grillée en octobre dernier à Alençon ; médaille d'or pour la deuxième fois à Paris pour son jambon cuit supérieur ou encore médaille d'argent au concours mondial du saucisson sec en Ardèche. Le boudin blanc d'Éric Collet a également été primé.

Alors que des saucissons sont en train de finir de sécher dans l'une des pièces de l'arrière-boutique, Éric Collet explique ce qui se vend le plus en période de fêtes : "le boudin blanc, le foie gras, des galantines aussi. Tout ça fait maison".

Mon petit plaisir, goûter mon saucisson sec

Pendant ces deux semaines de vacances scolaires et de fêtes, c'est le rush pour le patron et ses huit employés. Une période que ne redoute pas Éric Collet : "non, j'aime bien cette période. C'est assez convivial, les clients sont de bonne humeur. Mais on est content quand les fêtes se sont bien passées. C'est quand même un peu stressant."

Le charcutier d'Évron prendra quand même le temps de se faire plaisir : "mon petit plaisir, c'est de goûter mon saucisson sec. Avec un petit apéritif, un petit verre de vin blanc. Et puis, nous, on se fait plaisir après les fêtes. Pendant les fêtes, on est concentré sur notre travail."

Les clients, eux, se feront plaisir avec un bon foie gras, du boudin blanc ou un saucisson sec de la charcuterie Collet.