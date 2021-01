A Evron, le quartier de la gare va être rénové, les habitants sont invités à réfléchir au projet

A Evron, dans l'Est de la Mayenne, le quartier de la gare va avoir droit à un bon coup de frais. Il va être réhabilité, complètement transformé dans quelques années mais le travail d'étude commence dès ce mois de janvier et en concertation avec les habitants.

La municipalité d'Evron, la communauté de communes des Coëvrons et Laval Aménagement Mayenne ont déjà quelques idées en tête. L'objectif, c'est de redonner vie à ce quartier et ça, c'est très attendu par les habitants.

Un quartier avec peu de commerces aujourd'hui

Hélène vit à Evron depuis 13 ans et elle fréquente très peu le quartier de la gare car elle n'a rien à y faire. "Il y a l'hôtel de la gare et sinon, il n'y a pas d'autre commerce autour de la gare. Ça manque. Cela ne me donne pas envie de m'y promener, j'y vais parce que j'ai des amis à côté mais ça s'arrête là", décrit-elle.

Il faut quelque chose qui permette de faire vivre ce quartier

L'ambiance est triste surtout depuis la fermeture du guichet de la gare en 2018 selon Alexandre, il travaille au cinéma à à peine 500 mètres. "Ce serait bien de remplacer la gare par une gare en fait, mais cela a l'air très compromis. Peut-être un lieu culturel, un lieu pour les jeunes", explique cet habitant d'Evron.

C'est justement Alexandre et les autres Evronnais qui peuvent choisir quoi faire de ce bâtiment et du reste du quartier. Ils seront 20 au total à travailler sur ce projet.

Fin de la concertation et début des travaux en 2023

Les élus ont déjà des idées, comme une zone d'aménagement concerté pour créer des logements, des commerces. "Pour nous, c'est un endroit stratégique parce que c'est la première image de la ville d'Evron que l'on va pouvoir découvrir en arrivant par le train", estime Maurice Suhard, en charge du développement territorial à la mairie d'Evron.

Vous verrez aussi une maison commune qui regroupera les services administratifs de la ville, de la communauté de communes. La passerelle SNCF sera également refaite.

Les travaux devraient commencer en 2023. La première réunion de concertation pour les habitants, aux côtés des ingénieurs et architectes aura lieu le 19 janvier prochain, à 18h30 devant le bâtiment de la gare d'Evron.