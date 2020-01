A Eymet en Dordogne, le Brexit est au cœur des préoccupations

La petite commune d'Eymet, près de Bergerac en Dordogne est la commune la plus anglophone du département. Alors forcément, le jeudi, jour du traditionnel marché et surtout veille du Brexit, les discussions vont bon train.

Eymet, France

Ce n'est pas le seul sujet de discussion, mais il fait tout de même jaser. Au marché d'Eymet, qui se tient tous les jeudi, le Brexit inquiète. Le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union Européenne vendredi 31 janvier, à partir de minuit, et la perspective ne semble pas vraiment réjouir les nombreux ressortissants britanniques qui habitent à Eymet et ses alentours.

De nombreux britanniques

Plusieurs ressortissants sont inquiets et toujours dans le flou concernant leur avenir. "C'est très embarrassant" pour Steve. "C'est totalement fou, plutôt triste. Je dirais même que le Brexit, c'est de la folie". Sans surprise, la plupart des britanniques qui vivent à Eymet et ses alentours sont contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Le sujet ressort souvent pour les étals du marché d'Eymet, et ça n'étonne qu'à moitié les commerçants. "Ce n'est pas non plus d'aujourd'hui que l'on parle du Brexit", admet Nicole, une viticultrice du Bergeracois. "On en discute tous les jeudi sur le marché, et je dois même admettre que l'on voit moins de britanniques qu'auparavant. Peut-être qu'une partie sont rentrés au pays parce qu'il avaient peur pour la suite". Partir donc pour certains, ou bien se faire naturaliser. A Eymet, trois voire quatre ressortissants britanniques devraient prochainement obtenir la nationalité française.