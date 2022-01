14.000 Toulousains subissent des nuisances sonores au-dessus de la limite à cause du trafic aérien

Mercredi lors d'une commission spéciale, les associations de riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et des élus ont demandé à la direction générale de l'aviation civile d'instaurer un couvre feu. C'est à dire : interdire les vols entre 23h30 et 6h, un expert nous explique.

Faut-il mettre en place un couvre feu nocturne ou plutôt interdire les avions de circuler la nuit ? C'est la question qui nous préoccupe ce matin. Ce mercredi 19 janvier, lors d'une commission spéciale, les associations de riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ainsi que plusieurs élus ont demandé à la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) d'instaurer un couvre feu.

Concrètement, ils voudraient interdire les vols entre 23h30 et 6h et également, réduire le trafic avant 7h et après 22h. Jerome Favrel y a assisté. Cet ingénieur est expert de la question et membre de cette association.

Vous êtes ingénieur et membre du collectif contre les nuisances aériennes, vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup d'avion qui atterrissent et décollent entre 23h30 et 6h du matin ?

Ça a été variable. Si on parle de la pré-COVID, il y en avait un certain nombre, certains vols de Volotea notamment et certains vols de fret. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup moins. Il n'y en a aucun d'Air France, aucun d'Airbus, aucun même d'Easyjet, aucun des principales grandes compagnies. C'est essentiellement du vol low cost type Volotea. C'est quelques centaines de vols, à l'heure actuelle.

Mais sur combien de temps, en un mois ?

Annuellement, on avait une centaine de milliers de mouvements sur la plateforme. C'était 6000 sur la nuit complète. Ca peut être 3000, sur le coeur de nuit enfin voilà une nuit de 6 heures.

Et donc essentiellement des vols commerciaux ?

Si on parle de la période 23h30-6 heures, sur laquelle on demande un couvre feu, c'était des vols low cost, donc de type compagnies Volotea ou Ryanair et des vols de fret, des vols de type FedEx, sans doute dû à Amazon ou à ce type de chose.

En terme de nuisances, quels quartiers sont concernés ?

Les nuisances liées à l'aéroport vont dépendre du vent. Effectivement, suivant le sens du vent, ce ne sont pas les mêmes quartiers qui sont concernés : soit au nord soit au sud. Pour Toulouse, c'est tout l'Ouest toulousain, donc en dessous de Saint-Cyprien, la zone des Arènes, de la Cépière, de Purpan...

A l'hôpital Purpan, je conseille à nos élus d'aller voir les niveaux de bruit enregistrés, la nuit sur les quartiers aux alentours.

Est-ce que vous avez chiffré ça justement ? Sans prendre en compte les deux dernières années où le trafic a été réduit pour cause de COVID, mais est-ce qu'en dix ans, les nuisances ont beaucoup augmentées ?

Effectivement, il y a des calculs officiels, donc c'est des cartes de la DGAC qui sont fournies. Et donc on a obtenu le nombre de personnes soumises à plus de 50 décibels - c'est la limite qui est reconnue par l'État - et ce nombre est passé de 8.000 à 14.000. On a fait plus 73% entre 2012 et 2017, ce qui correspond à une augmentation énorme.

Et ce, alors qu'en 2012, la DGAC avait pris des engagements formels qui avaient été traduits dans un arrêté préfectoral de réduction du bruit nocturne. On a eu des promesses écrites en 2016.

Ce sont des promesses mais il n'y a pas eu de réglementation sur les vols de nuit ?

En fait, ce qui s'est passé : c'est un engagement préfectoral de réduction du bruit nocturne et une série de mesures que la DGAC avait prises. La Direction Générale de l'Aviation Civile s'était engagée et ces mesures semblaient nécessaires et suffisantes pour réduire le bruit nocturne.

Ce que l'on voit, c'est que non seulement elles n'ont pas permis de réduire le bruit nocturne, mais elles l'ont laissé exploser sur la ville de Toulouse. Parce que c'est surtout la ville de Toulouse qui a subi cette augmentation. Ces populations, c'est là où il y a de la population dense. Et aujourd'hui, les mesures qui nous sont proposées sont à nouveau les mêmes.

Est-ce qu'à Toulouse, Jérôme Favrel, vous ne pensez pas que cette absence de réglementation n'est pas faite pour éviter d'embêter Airbus, si un jour, l'entreprise décidait de faire voler ses avions la nuit ?

Vraiment à Toulouse, c'est la fausse excuse. C'est à dire que Airbus ne vole pas la nuit. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont perturbées et si un jour Airbus avait besoin de quelques vols la nuit, il est clair que nous, on trouverait des solutions pour permettre à Airbus de vivre. C'est pas ça qui doit nous bloquer.

Alors, qu'est-ce qu'on vous a répondu hier lors de cette commission spéciale ?

C'était extrêmement décevant parce que la DGAC rejoue le scénario qu'ils ont déjà joué en 2010. Les mesures qu'ils proposent sont les mêmes qui avaient été proposées en 2010, c'est à dire renvoyer les avions sur les communes du Nord et un code de bonne conduite. C'est-à-dire des engagements purement de façade qui ont déjà échoué.

Nous, on est simplement sur la demande d'étude d'un couvre-feu. Nous sommes même pas, à l'heure actuelle, sur l'acceptation d'un couvre feu. A l'heure actuelle, on a levé une levée de boucliers de même d'élus de Blagnac, par exemple, qui représentent la région, qui sont 1% des personnes sous le couloir aérien et disent qu'on n'a même pas besoin de faire l'étude. Et nous, dans notre demande d'étude, un grand nombre d'élus l'ont cosigné. On y demande que soit évalué, en termes de coûts-bénéfices, un couvre feu nocturne entre 23h30 et 6 heures. Et on a une une montée du lobby et de certains élus pour essayer de bloquer simplement cette étude. Vous rendez compte quand même qu'on est dans le blocage de la création d'un dossier qui permet d'évaluer seulement ce que ça engendrerait quoi.

Ca n'a donc pas avancé, on le comprend, et ce, alors même que le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est favorable à une suspension des vols commerciaux, entre minuit et 6h. Aujourd'hui, seuls les avions les plus vieux, les plus bruyants sont interdits de voler.