A Fécamp, une coiffeuse va rouvrir le premier décembre, "droit ou pas droit"

Le téléphone de Faustine Chapelle n'arrête pas de sonner à Fécamp. La coiffeuse a annoncé il y a une semaine sur les réseaux sociaux qu'elle allait rouvrir son salon, Strass Hair, le 1er décembre, quoi qu'il arrive, que le gouvernement autorise ou non les coiffeurs à de nouveau travailler. "Droit ou pas droit, peu m'importe" écrit elle sur sa page Facebook.

Je revendique le droit de travailler

La coiffeuse explique avoir mis en place un protocole sanitaire renforcé, avec désinfection et protections jetables pour les clients comme pour elle. Pour le moment, elle n'a pas touché un euro des aides promises par l'Etat, alors elle revendique le droit de pouvoir travailler.

"Je vais ouvrir le 1er, droit ou pas droit, je ne sais pas ce que je risque. Je parle au nom des petits artisans / commerçants qui n'ont pas le click and collect, qui ne peuvent pas faire le drive, je revendique le droit de travailler effectivement. On a besoin de travailler pour la rentrée d'argent parce qu'il faut vivre, moi j'ai une famille, j'ai un enfant à nourrir aussi. Pour nous, pour notre bien-être. Et pour les clients parce que je pense qu'on est essentiels pour le bien être des gens, dans le domaine de la beauté, de la coiffure etc., nos clients en ont énormément besoin. Quand ils viennent c'est vraiment pour leur bien-être, pour simplement parler, pour se sentir mieux. Quand ils parlent de commerces essentiels, nous on est essentiel au bien-être des gens".

Et son planning se remplit à vitesse grand V, son salon sera également ouvert les deux premiers dimanches de décembre. "Il me reste quelques créneaux la dernière quinzaine de décembre, il ne me reste pas grand chose mais il m'en reste encore", sourit-elle. "J'ai des clients habituels et de nouveaux clients, qui viennent également tester le salon. J'ai aussi beaucoup de messages de soutien, des gens qui viennent pour me soutenir dans ma démarche, pour qu'on vive ! Je suis hyper contente que tout le monde revienne, parce que j'avais un peu la boule au ventre. Quand j'ai vu tous les partages de ma publication, j'ai été agréablement surprise, ça fait plaisir de se dire qu'à mon retour il y aura du monde devant le salon".

Cette coiffeuse de Fécamp a été très émue après le suicide d'Alysson Jadin, une jeune barbière de 24 ans à Liège en Belgique, qui avait de grandes difficultés financières en raison de la crise. C'est aussi pour elle qu'elle va rouvrir son salon.

Le mois de décembre représente l'un des plus gros mois de l'année pour les coiffeurs, à l'approche des fêtes de fin d'année.