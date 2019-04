Ille-et-Vilaine : à Feins, le haut-débit devrait arriver... d'ici 2023 !

Feins, France

"On n'est pas des indiens perdus dans une réserve", glisse le maire de Feins Alain Fouglé. La commune de 1000 habitants est située au nord de Rennes dans le pays d'Aubigné. _"_On est à 3 minutes de la gare de Montreuil-sur-Ille, la gare la mieux desservie de Bretagne, on est à 25 minutes de Rennes" ajoute le maire. Et dans la commune, il y a un projet d'aménagement d'une ZAC, il y a aussi de nouveaux habitants "des jeunes couples". Tous ont besoin d'internet.

Sans compter, la base nautique installée sur la zone Natura 2000, autour de l'étang du Boulet. "Il y a 60 emplacements, personne ne vous dit qu'il ne viendra pas parce qu'il n'y a pas de connexion, mais on sait que pour les vacanciers c'est important" explique encore l'élu. Dans leur mobil-home, Catherine et Patrick confirment qu'ils ne parviennent pas à se connecter : "On doit aller à l'accueil du camping, c'est un peu contraignant".

"Pour avoir le haut débit, il va falloir débourser 435 euros par prise, alors qu'à Rennes, c'est gratuit"

Le maire de Feins dénonce aussi la fracture numérique. La fibre optique devrait être installée d'ici 2023 dans la commune. Le coût revient à la communauté de communes, qui va débourser 435 euros par prise. "Dans les communes de Rennes métropole, cette installation est gratuite, c'est totalement injuste !" Le maire de Feins espère que cette fracture numérique sera évoquée lors de la rencontre ce mercredi entre les maires bretons et Emmanuel Macron, à Saint-Brieuc.