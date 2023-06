A Fermanville, des aménagements pour préserver le cordon dunaire

"Ici on laisse le cordon dunaire se régénérer. Continuez votre chemin en le contournant, merci". Dans le Val de Saire, sur la plage de la Mondrée à Fermanville, des poteaux annoncent la couleur. Des oyats ont poussé mais trois brèches restent encore visibles sur le site de Fréval. "Au début des années 2010, la mer est passée à travers le cordon dunaire, ce qui a provoqué trois brèches. Pour les deux premières, c'est un passage répété ; mais la troisième s'est élargie, passant de quelques mètres à vingt mètres. Quand le coefficient de marée et le vent sont importants, la mer passe à travers", explique Ludivine Gabet, garde du littoral.

Une partie du sentier des douaniers a été déviée pour permettre à la dune de se régénérer © Radio France - Pierre Coquelin

Cours d'eau bouché

Et au fil des marées, la mer a charrié du sable. Ce qui a eu deux conséquences majeures : d'abord, le sentier de randonnée qui passait juste derrière la dune s'est ensablé ; et puis le cours d'eau qui passait via une conduite a été bouché. L'écoulement de l'eau a été bloqué, ce qui a provoqué la création d'une petite zone humide en amont de la plage. "Le surplus d'eau a ennoyé les parcelles et le cours d'eau a retrouvé un chemin un peu plus en arrière", explique la garde du littoral.

Dès lors, une question se posait pour les autorités : comment concilier la transformation du paysage et le maintien d'activités (randonnée, agriculture notamment) ? Un bureau d'études a été missionné pour adapter les activités :

la portion du GR 223 a été reportée plus en arrière , sur des terrains du Conservatoire du littoral, moins exposés aux aléas de submersion, en la connectant avec des chasses déjà existantes

une passerelle en bois a été aménagée pour les piétons pour leur permettre de passer sans passer dans l'eau quand le cours d'eau affleure : elle offre un panorama entre mer et campagne, en particulier sur un petit mur qui faisait office de digue

des ganivelles ont été installées pour créer un circuit et éviter aux usagers de marcher sur le cordon dunaire

Une passerelle en bois vient tout juste d'être posée pour permettre aux randonneurs d'enjamber le cours d'eau © Radio France - Pierre Coquelin

L'occasion d'une balade bucolique entre mer et campagne, pour découvrir ce petit mur qui servait de digue © Radio France - Pierre Coquelin

Passerelle, ganivelles et "pompes à nez"

Avec la mer qui s'infiltre dans les terres, certaines surfaces sont devenues salées, ce qui engendre des conséquences pour les agriculteurs. Des conventions ont été signées avec eux pour trouver des solutions. ça passe notamment par :

"certains lots n'ont plus de clôtures, alors que les éleveurs y mettaient leurs bêtes. C'était du pâturage, mais désormais, ils sont obligés de faire de la fauche pour continuer à exploiter la ressource", confie Ludivine Gabet

pour continuer à exploiter la ressource", confie Ludivine Gabet un allégement du chargement car les terres sont moins productives

un décalage du pâturage

ou bien encore la mise en place de "pompes à nez" car les bêtes buvaient de l'eau trop salée : "la vache appuie avec son museau sur une palette. Lorsqu'elle relâche, ça fait un effet de pompe. L'eau arrive dans un petit réservoir où elle peut boire. On est allé chercher de l'eau douce dans le sol, au niveau d'un puits. C'est un dispositif qui marche bien", ajoute la garde du littoral

Des efforts de pédagogie qui portent déjà leurs fruits car on voit un réseau de végétation mailler le cordon dunaire et retenir le sable. "On espère que la dune va prendre de la hauteur", note Ludivine Gabet. Cela montre aussi que l'information est efficace et que les promeneurs respectent globalement les indications.

Des pancartes expliquent la transformation du site au gré de l'érosion marine © Radio France - Pierre Coquelin

Le sentier a été reconnecté à des chasses déjà existantes © Radio France - Pierre Coquelin

