A Feurs, plus d'une semaine de grève à Castmetal et toujours pas d'accord de sortie de crise signé

Depuis trois mois, la direction et les syndicats de Castmetal sont en conflit à cause de désaccords sur les négociations annuelles obligatoires. Mais depuis le 1er juin, le ton est monté d'un cran : les salariés de cette entreprise de fabrication d'aciers moulés pour le BTP, pour les transports ferroviaires ou encore pour le secteur agricole ont stoppé leur activité et entre 100 et 150 font grève depuis plus d'une semaine.

Autour du piquet de grève, il y a eu les pneus pour bloquer l'entrée, la fumée noire des cagettes brûlées et surtout l'atelier de la fonderie complètement à l'arrêt avec _"98% des salariés de production en grève"_selon les syndicats. Un véritable bras de fer et lors de la réunion entre syndicats et direction mardi 7 juin, chacun a campé sur ses positions : pour la direction, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, il faut s'ajuster face à une période de sous-activité; pour les syndicats en face, trop de jours de RTT seraient supprimés avec la réduction du temps de travail, un plan qui prévoit de passer des 38 heures et demie de base aujourd'hui à 35 heures.

Une guerre de positions alors ce mercredi 9 juin, le conflit a été délocalisé dans les locaux de l'inspection du travail de la Loire. Rien n'a été signé au bout de 5 heures de discussions et pour Ludwig Beraud, délégué CGT et salarié depuis presque 15 ans comme technicien d'usinage à Castmetal, les syndicats ont accepté de rogner sur les temps de récupération, c'est maintenant à la direction de bouger.

"On a des salariés qui sont déterminés et qui sont prêts à tout pour au minimum garder leurs acquis sociaux !" - Ludwig Beraud, délégué CGT et salarié depuis 2007 comme technicien d'usinage à Castmetal

Pour Ludwig Beraud, délégué CGT à Castmetal, c'est à la direction de bouger et de proposer une feuille de route avec au moins 5 jours de RTT maintenus. Copier

"C'est certes une grosse grève, c'est loin d'être la plus grosse grève qu'on a connue à l'entreprise. Et aujourd'hui, on a des salariés qui sont déterminés et qui sont prêts à tout pour au minimum garder leurs acquis sociaux. On a certes obtenu le maintien de salaire intégral, mais nous aujourd'hui, on essaie de sécuriser au maximum ce maintien de salaires dans un accord. Si on reste à l'état actuel, il y a quand même une insécurité juridique qui nous pose vraiment un problème ! Ce cinquième jour de RTT n'est certainement pas acté ce soir : aujourd'hui, comment croire la direction à partir de mensonges et de non évolution de leurs positions depuis des semaines et de semaines ? Je ne veux pas y croire et j'attends juste des faits : jeudi matin, j'attends des faits précis de la direction et à ce moment-là, on se positionnera avec les salariés sur un possible accord ou non".

Un cinquième jour de RTT qui s'il est acté par la direction doit aussi être voté en assemblée générale par les salariés ce jeudi matin à 8 heures : ils trancheront sur une reprise de l'activité ou un dixième jour de grève.