À Feurs, Sylvie aménage son appartement pour recevoir quatre réfugiés ukrainiens

La solidarité pour le peuple ukrainiens se poursuit près de 15 jours après le début du conflit. Un bus avec des tonnes de denrées partira d'ailleurs dimanche de Boën-sur-Lignon. Un convoi mené par l'ex député Paul Salen. Il devrait être de retour mardi avec à son bord au moins 45 réfugiés ukrainiens. Des réfugiés que de Loirétains ont décidé d'héberger. C'est le cas de Sylvie Delobelle, une coiffeuse de Feurs et adjointe au maire.

Elle prêtera son logement de 63 mètres carrés laissé vacant depuis le départ, il y a quelques mois de son beau-père placé en ehpad. Alors avant leur arrivée, elle l'aménage pour qu'ils ne manquent de rien.

Il y a une vraie vague de solidarité

Depuis le début de la semaine, elle s'active avec plusieurs de ses amis. Lavage des sols, passage de l'aspirateur et remise à neuf du frigo. "Je le frotte pour qu'il soit comme neuf", sourit une de ses copines en plein ménage. Ce réfrigirateur, c'est un membre du personnel de la mairie qui en a fait don. "Il y a une vraie vague de solidarité. On a eu aucune difficulté pour trouver du mobilier. Le micro-ondes a été donné par une boutique et puis le canapé, la décoration vient de Sonia, une gérante d'un magasin de décoration de la ville. Le plus compliqué est d'aller les chercher et c'est grâce à Bernard, un artisan qui a fait les trajets", précise Sylvie.

Sylvie a l'aide de ses amies pour aménager son appartement avant l'arrivée des quatre réfugiés. © Radio France - Virginie Vandeville

Un aménagement des lieux qui se poursuivra tout ce weekend pour faire des lieux, un endroit chaleureux "où cette famille se sentira bien", assure la propriétaire. Des réfugiés dont elle ne connaît que peu de choses. "Je sais que ce sont deux femmes de mon âge qui arrivent avec deux adolescents, mais je ne connais pas leur sexe".

Peu importe d'ailleurs pour Sylvie. Il était inenvisageable pour elle de ne pas agir. "Mes proches me disent souvent que j'aurai dû faire du social", ajoute-t-elle tout sourire. "J'ai pleuré quand j'ai vu ce qu'il se passait en Ukraine. Je n'en ai pas dormi. J'ai vu aussi ces images de ces enfants dans des caves, ces gens qui voulaient fuir le pays. C'est comme cela, il fallait faire quelque chose. Et puis voilà, j'avais cet appartement que je voulais mettre en location. Je tire un trait sur le loyer c'est vrai, mais peu importe. Ils ne seront plus sous les bombes" explique Sylvie.

Une aide alimentaire au quotidien

Cette générosité, Sylvie la doit aussi aux nombreuses personnes qui l'épaulent dans cette aventure. Des amis, des collègues et des anonymes. "Vous savez j'ai toujours habité la commune donc on se fait un petit réseau". Un petit réseau qui la soutiendra aussi dans les mois à venir, assure t-elle.

Une période pendant laquelle, Sylvie aura aussi l'aide de la mairie qui financera une partie des charges de l'appartement à savoir l'eau et l'électricité. "J'ai envie qu'ils puissent profiter. Alors le temps qu'ils touchent des aides, obtiennent le statut de réfugiés, je vais leur donner de l'argent pour le quotidien", explique Sylvie. Elle vient d'ouvir ainsi un compte à la banque où elle versera 50 euros chaque mois. "J'ai proposé à mes connaissances de virer de l'argent s'ils le voulaient. 14 se sont déjà engagé pour soutenir ces réfugiés et j'en suis sûre, il y en aura d'autres".