Ce restaurateur de Fillé-sur-Sarthe réduit les horaires pour offrir du temps libre à ses salariés

Pour motiver au mieux son équipe et recruter plus facilement, Jason Le Glatin, propriétaire du restaurant "La Maison Nipa" à Fillé-sur-Sarthe, a décidé de fermer son restaurant le samedi midi, en plus du mardi, du mercredi et du dimanche soir. Objectif : offrir plus de temps libre à ses salariés.

À partir de septembre, Jason et Sharon Le Glatin fermeront les portes de leur établissement le samedi midi, pour offrir plus de temps libre à leur personnel.

Face à la pénurie de personnel, beaucoup de restaurateurs ne savent plus comment attirer de nouveaux salariés. Au restaurant gastronomique "La Maison Nipa" à Fillé-sur-Sarthe, près du Mans, le couple de propriétaires a décidé d'adapter ses horaires d'ouverture pour offrir plus de temps libre à ses salariés, sans perte de salaire.

Les onze salariés vont pouvoir avoir une vraie vie sociale à côté de leur métier, ce qui joue sur la cohésion et la motivation. © Radio France - Jean Rinaud

À partir du mois de septembre, Sharon et Jason Le Glatin fermeront leur restaurant chaque samedi midi. L'établissement était déjà fermé le mardi, le mercredi et le dimanche soir. Cette nouvelle fermeture a avant tout été pensée pour permettre aux onze salariés de profiter d'une demi-journée en plus, le week-end.

Ils préfèrent gagner moins, quitte à avoir un peu plus de temps pour les loisirs".

"Aujourd'hui, le critère du temps libre revient très souvent chez les jeunes salariés de la restauration", explique Jason Le Glatin. " Depuis le Covid, c'est une catastrophe pour recruter. Les jeunes ne veulent plus faire des horaires à rallonge. Ils préfèrent gagner moins, quitte à avoir un peu plus de temps pour les loisirs. C'est l'évolution du métier, donc à nous de nous adapter. Finalement, est-ce que faire du 70h/semaine comme on a pu le faire auparavant, ça a vraiment un sens ? Je ne suis pas certain".

Chloé est ravie d'avoir son samedi-matin à partir de septembre. À 23 ans, elle va enfin pouvoir sortir avec ses amis le vendredi soir. © Radio France - Jean Rinaud

Retrouver une vie sociale

Une nouvelle répartition du travail vue comme une aubaine par l'ensemble de l'équipe du restaurant. Margot est seconde de cuisine au restaurant "La Maison Nipa". Âgée de 23 ans, elle se réjouit d'avoir son samedi matin. "D'habitude, on ne peut pas trop voir nos potes. Là, avec cette demi-journée en plus, je vais pouvoir sortir le vendredi soir et ça, c'est vraiment cool. Je peux aussi voir ma famille le week-end. En gros, j'ai une vie sociale".

Un temps que se dégage aussi le couple de gérant, pour pouvoir s'occuper un peu plus de leurs enfants. © Radio France - Jean Rinaud

Un salaire identique, source de motivation pour les salariés

Une demi-journée en moins qui ne sera pas imputée sur la fiche de paie, car le salaire reste le même. Un point positif pour Samy, 40 ans, chef de rang. Il pourra ainsi prendre le temps de s'occuper un peu plus de son fils. "Mon fils fait du sport et ses activités sont le samedi, ça va me permettre de lui accorder un peu plus de temps. C'est plaisant, on ne voit plus le métier comme une contrainte".

Pour être rentable, il faudra, selon le patron du restaurant gastronomique, que la quinzaine de couverts du samedi midi se reporte sur les autres services de la semaine.

Le restaurant gastronomique "Maison Nipa" a ouvert en mars dernier. Sa spécialité : la nourriture des Philippines. © Radio France - Jean Rinaud

Pour la rentrée de septembre, "La Maison Nipa" cherche encore trois salariés dont un commis de cuisine et un chef de rang. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site internet du restaurant.