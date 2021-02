A Fleury-les-Aubrais, la police municipale s'équipe en VTT électriques

Dans quelques jours, les Fleuryssois seront peut-être un peu surpris : les policiers municipaux de la ville vont patrouiller en VTT. " C'était une idée qu'on avait depuis longtemps et ça s'est concrétisé avec la nouvelle municipalité" explique Valentin Miot, l'un des 21 agents de la Police Municipale de Fleury. Pour lui, "c'est une nouvelle approche de la surveillance, on ne voit pas les mêmes choses qu'à pied ou en voiture et surtout c'est du lien direct avec les commerçants et les administrés".

Des vélos qui pourront aller partout

Pour acheter ces 4 VTT ( de marque française), la ville a déboursé 10.000 euros. Ils sont électriques pour faciliter aussi le travail des policiers. " Nos agents ont au moins 15kg à porter avec leurs gilets de protection, l'armement et leur caméra piéton. Du coup, l'assistance électrique s'imposait" insiste Cédric Landreau, le directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Fleury-les-Aubrais. D'ailleurs, même si un VTT électrique peut faire quelques pointes de vitesse, il n'est pas question de procéder à des interpellations avec. " Quand nos policiers patrouilleront en VTT, ils resteront évidemment en lien avec leurs collègues en voiture qui eux peuvent prendre le relais."

On veut rendre la ville plus sûre dans une logique de proximité

Depuis l'automne dernier déjà, la police municipale de Fleury-les-Aubrais s'est renforcée. 3 agents ont été recrutés pour assurer une unité de soirée. Elle patrouille de 15H30 à 1H15 du matin. " C'était dans notre programme" explique le socialiste Grégoire Chapuis, adjoint au maire chargé de la sécurité. " On veut rendre la ville plus sûre mais dans une logique de proximité avec les commerçants, les associations et les habitants. Pour nous, c'est la clef de tout et les VTT en font partie"