A Fleury-les-Aubrais, le CJF Handball reprend l'entrainement, avec un nouveau projet après la tempête

C'est dans sa salle historique, celle qui a connu ses plus grands succès, que le CJF Handball à Fleury-les-Aubrais travaille à se reconstruire depuis la faillite du club professionnel, le Fleury Loiret Handball, placé en liquidation judiciaire en novembre dernier. Après la polémique sur la responsabilité de la métropole d'Orléans dans ce naufrage financier, puisqu'elle avait refusé à Fleury une subvention de 100 000 euros pour tenter de le sauver, c'est l'association, le CJF, qui a repris la main sur l'équipe première.

Celle-ci repart pour une saison en Nationale 1, la liquidation avait entraîné sa relégation sportive en cours de saison. Et la perte de son statut professionnel, et la nécessité de mettre en place un nouveau projet. C'est chose faite, et c'est avec des ambitions, raisonnables mais réelles, que les dirigeants accueillaient les joueuses de cette nouvelle équipe, ce lundi 31 juillet. Des dirigeants soudés et ambitieux, qui voient arriver une joueuse historique des Panthères pour incarner le renouveau et le volet sportif du projet : Bertille Betaré.

"On reste les Panthères, c'est un symbole de combativité"

"Quand on est ici, dans cette salle, quand on voit tout ce qu'on a accompli au cours des 20 ans passés en Ligue Féminine (le plus haut niveau du handball féminin), on se dit qu'on ne peut que repartir sur une note positive" confie Bertille Betaré. Celle qui a accompagné le CFJ jusque dans l'élite avant de mettre fin à sa carrière, toujours à Fleury, en 2010, défend un projet global destiné à convaincre que le CJF n'a pas dit son dernier mot : "j'ai voulu placer la femme au coeur du projet. Proposer aux joueuses de nous rejoindre pour s'épanouir sur le plan sportif, mais aussi sur le plan professionnel, scolaire, personnel, même".

Le club affiche donc quelques recrues solides, et s'appuie également sur un centre de formation, un pôle handball, qui lui n'a pas été mis en faillite. Et sur une salle, également, un public, que l'équipe retrouvera pour tous ses matchs. "Rien à voir avec le Palais des Sports" reconnaît Dominique Prosper, désormais co-président du club avec Bertille Bétaré. "Mais cette salle Albert Auger, c'est là qu'on a joué nos plus grands matchs, et c'est notre base historique, c'est ici que nous allons nous reconstruire".

Même discours chez Clément Chamy, l'entraineur des Panthères désormais. "Ici le public est dingue, ça va nous aider". L'objectif qui lui a été fixé, c'est d'assurer à l'équipe première un maintien "confortable en Nationale 1", "et après on verra" souffle Dominique Prosper. Quand au budget, "il ne sera clairement pas le plus gros de la division" poursuit le président. Mais il assure avoir le soutien des collectivités locales, le département du Loiret, la région Centre Val de Loire, la ville de Fleury-les-Aubrais. Avant de confier, quand même : "on ne fait pas table rase, il y a des choses dont il faudra toujours se souvenir".