A Fleury-les-Aubrais, le vacci'drive n'est plus vraiment un drive

Depuis ce jeudi après-midi, on ne vient plus en voiture au vacci'drive de Fleury-les- Aubrais. A la demande de la mairie de Fleury et de la Fédération Française de Secourisme, un parking a été ouvert gratuitement en face. Il s'agit d'éviter les cohues comme celles de mardi et mercredi.

A Fleury-les-Aubrais, la vacci'drive n'est donc plus vraiment un drive ! Depuis ce jeudi après-midi, une nouvelle formule a été mise en place : on ne rentre plus en voiture dans le parking de la gare des Aubrais pour se faire vacciner, on doit désormais se garer en face sur un parking gratuit ou bien venir carrément en bus ou en tramway. Il s'agit d'éviter les cohues et les tensions de mardi et mercredi.

Les gens nous hurlaient dessus, on ne pouvait plus continuer comme ça

Après les annonces du Président Macron lundi sur l'instauration du pass sanitaire, ce vaccinodrome de Fleury-les-Aubrais, le seul sans rendez-vous du Loiret, a été littéralement pris d'assaut. " Entre les voitures et ceux qui venaient à pied, ça a très vite coincé" explique Amyllia Amouri, la coordinatrice du centre pour la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. " On s'est retrouvé avec des files interminables de voitures, des gens qui ont attendu plus de 4 heures et qui nous hurlaient dessus après. On ne pouvait pas continuer comme ça".

La mairie de Fleury déplore le manque d'anticipation de la Préfecture du Loiret

Cette situation a aussi entrainé de gros bouchons mardi et mercredi autour de la gare des Aubrais. " Rien n'avait été anticipé après les annonces du Président" déplore Grégoire Chapuis, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Fleury. " On a des policiers municipaux qui sont revenus mercredi sur leur jour férié pour donner un coup de main. Par contre, on a demandé des renforts à la Préfecture et on a eu une fin de non recevoir". Pour lui, la solution n'était pas compliquée à trouver. D'ailleurs, dès jeudi après midi, malgré l'affluence encore forte, il n'y avait plus de tension autour du site et une attente limitée à 2 heures maximum pour les candidats à la vaccination.

Les files d'attente piétons ce jeudi au vacci'drive de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Patricia Pourrez

Une affluence toujours forte avec beaucoup de familles

Le vacci'drive de Fleury-les-Aubrais s'attend encore à une affluence importante dans les jours qui viennent. Avec parfois des familles qui viennent de loin. " On arrive de Châteaudun" explique une maman et sa fille de 16 ans. " Elle doit être vaccinée fin août pour entrer en internat et sur Doctolib, il n'y a plus de créneau de libre. Alors, on a décidé de venir jusqu'ici". Entre lundi et mardi, ce vacci'drive de Fleury est passé de 200 injections par jour à plus de 800. Il doit normalement cesser son activité le vendredi 23 juillet au soir.