A Folschviller, un "Digitruck" pour guider les naufragés du numérique

Iyad Achech, formateur de "We take care" au sein du digitruck, actuellement stationné à Folschviller

Philippe, 57 ans, l'avoue très clairement. Il est "déconnecté. Complètement". Ce Naborien n'a ni PC, ni adresse mail. "A l'école, à mon époque, il n'y avait pas d'informatique et je n'ai jamais vraiment pris connaissance de ce que le numérique représentait." Encore plus compliqué de nos jours où la moindre démarche administrative est dématérialisée. "Il fallait que je fasse quelque chose" dit-il.

Demandeur d'emploi, c'est sur la recommandation de son conseiller Pôle emploi qu'il est venu suivre un atelier dans le Digitruck, installé jusqu'à samedi devant l'hôtel de ville de Folschviller. Lancée par Huawei, close the Gap, une entreprise qui récupère puis redistribue des ordinateurs d'occasion, et l'association We take care qui lutte contre l'exclusion numérique, cette remorque de camion transformée en salle de travail connectée héberge des formations qui s'enchaînent depuis une dizaine de jours. Formations de base pour apprendre à se servir d'un smartphone ou d'un ordinateur, des pratiques pour découvrir Doctolib par exemple, ou des plus élaborées.

"des gens qui ne vous prennent pas de haut"

Ce matin-là, Iyad Acheche, de l'association "We tech care" sensibilise Philippe et ses apprenants sur la protection en ligne. "Vous avez peur de faire des bêtises avec votre adresse mail, donc vous ne faîtes rien ou quasiment rien avec, donc vous ne pouvez répondre à des offres d'emploi ou postuler" explique ce formateur de cette association qui lutte contre l'exclusion numérique.

"J'ai trouvé des gens à qui parler. Pas des gens qui vous prennent de haut parce que vous n'avez pas les capacités" dit Philippe au moment de quitter le camion, une brochure "les bons clics" en main.

12 % d'illectronisme dans le pays messin, 22 à Freyming-Merlebach

Philippe n'est pas un cas à part. L'INSEE estime que 17 % des personnes de 15 ans et plus vivant dans les communes de la communauté d'agglomération Saint-Avold synergie sont touchées par l'illectronisme. C'est à dire qu'elles ne se connectent jamais à internet, où avouent éprouver des difficultés en ligne. 17 %, comme la moyenne régionale. Cinq point de plus que dans l'Eurométropôle de Metz, mais cinq de moins qu'à Freyming-Merlebach. La semaine prochaine, le Digitruck reprendra la route, direction les Ardennes.