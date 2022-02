À Fondettes, un taxi sur demande pour les personnes âgées isolées

Nous sommes jeudi. Et le jeudi, pour Annick, c'est le jour choisi pour remplir son frigo. Seulement, la nonagénaire, qui vit seule dans sa maison, peine à se déplacer sans son déambulateur. Or, son supermarché se trouve à un peu moins de trois kilomètres, à proximité du centre de Fondettes. Elle attend donc patiemment Catherine, son "taxi". "Ça me rend bien service !" s'enthousiasme Annick, "elle vient me chercher, je fais mes courses, et puis elle me remmène à la maison. Et en plus elles sont très très gentilles !"

La commune incarne la proximité tant voulue" - Cédric De Oliveira, maire de Fondettes

Catherine travaille au CCAS de la ville de Fondettes. Son planning est chargé. Elle a une vingtaine de courses à faire aujourd'hui. "Les personnes sont très contentes de nous voir, il y en a pour qui nous sommes leur seule visite de la semaine. On les emmène au club, au supermarché, voir des amis, à la pharmacie, chez le médecin... Et c'est vrai que quand on habite excentré du bourg, pour eux, on est un rayon de soleil !"

Entre 300 et 400 personnes utilisent le service chaque année

La ville de Fondettes est en effet très étendue (une superficie de 32 km² quand Tours fait 34 km²), se rendre dans le centre et ses commerces est donc forcément moins évident pour les personnes âgées isolées, qui ont des problèmes de mobilité. D'autant que les enfants ou petits-enfants ne vivent pas toujours à proximité. "On a repéré en effet ce mouvement de société qui existe dans les familles, où les enfants sont parfois à 300, 500 kilomètres d'ici" explique le maire de Fondettes, Cédric De Oliveira. "Et la population vieillit. Avec ce service de transport, la commune offre une vraie réponse. Nous incarnons cette proximité qui est tant voulue. Nous arrivons à repérer les problématiques très rapidement et on sait y répondre."

D'après les derniers chiffres de la mairie, le nombre de courses est passé de 2.800 à 3.500 par an, en 2019. "Ce qui est assez important pour une commune comme Fondettes, qui compte environ 1.200 aînés de plus de 70 ans sur une commune de 11.000 mille habitants" commente Cédric De Oliveira. Mis en place depuis huit ans, le Bus Vill'âge n'est pas prêt de s'arrêter. Entre 300 et 400 personnes l'utilisent chaque année. Le service est disponible du lundi au vendredi. Seule contrainte : contacter le CCAS 48h à l'avance.