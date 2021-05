A Fort-Mahon-Plage, le casino prêt à accueillir ses clients dès ce mercredi matin 8h

Après plus de six mois de fermeture, les casinos reprennent du service ce mercredi ! A Fort-Mahon-Plage (Somme), sur le littoral picard, le casino laissera accessible 75 machines, avec une jauge limitée à 35 % de clients (environ 70 joueurs).

Dès ce mercredi 19 mai, certains vont tenter d'aller décrocher le jackpot ! Après plus de six mois de fermeture, les casinos peuvent à nouveau accueillir du public. Le retour à la normale va se faire en trois temps d'ici à fin juin : dès ce mercredi, seules les machines à sous et jeux électroniques sont accessibles, avec une jauge de clients fixée à 35% ; le 9 juin, la jauge montera à 50%, avec le possible retour des jeux de table ; puis le 1er juillet, les établissements espèrent un retour à la normale. Mais qu'importe ces restrictions : après plus de 6 mois de mise à l'arrêt forcé, les établissements sont contents de relancer la machine. Comme au casino de Fort-Mahon-Plage, sur le littoral picard.

"Un mètre de distance entre toutes les machines"

Pour que cette réouverture se passe au mieux, le casino s'est même offert un nouvel espace : "Nous avons _agrandi notre salle de jeux de 70 mètres carrés_, explique le directeur du casino de Fort-Mahon Plage, David Frémont. Ce sont les mêmes machines qu'avant, mais qui sont simplement espacées, pour offrir plus d'espace et de tranquillité à nos clients".

Dès ce mercredi, 75 équipements sont à nouveaux accessibles ; c'est le retour des jeux électroniques et des machines à sous : "Toutes les machines sont espacées d'un mètre, les clients doivent porter leur masque et rester assis devant les machines", détaille David Frémont.

Les machines sont toutes espacées d'au moins un mètre pour permettre aux clients de jouer en toute sécurité. © Radio France - Jeanne Daucé

Désinfection des machines et des sièges entre chaque joueur

Car côté sécurité sanitaire, les employés veillent au grain : les machines sont désinfectées après le passage de chaque joueur, explique Stéphanie Leboeuf, du comité de direction du casino de Fort Mahon : "On passe du produit virucide après le départ de chaque joueur sur l'écran qui est tactile, les boutons, les sièges... Le but, c'est que les gens soient sereins". La sécurité est d'autant plus accentuée dans ce casino de Fort-Mahon qu'il n'y a pas de machine à jetons ; les jetons qui en temps normal tournent entre les mains des joueurs : "Nous ne fonctionnons qu'avec des billets et des tickets de jeu, donc cela est plus sécurisant", conclut Stéphanie Leboeuf.

Après plus de six mois de séparation, le casino de Fort-Mahon est donc heureux de retrouver ses clients ; la cerise sur le gâteau, ce serait que des chanceux touchent le pactole dès ce mercredi !

Quand il est impossible de laisser au moins un mètre entre les machines, il faut en désactiver une sur deux. © Radio France - Jeanne Daucé

Le casino de Fort-Mahon-Plage reprend du service ce mercredi, après plus de six mois de fermeture. Copier

Le casino de Fort Mahon rouvre donc ce mercredi de 8h à 21h. Le bar reste fermé, mais dès jeudi 20 mai, 20 places seront disponibles en terrasse pour le restaurant, uniquement le midi.