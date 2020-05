À Fort-Mahon, une affluence timide pour la réouverture des plages

"On a tellement été habitués à ne voir personne pendant deux mois, on se demande si ça va revenir un jour" : les yeux sur le front de mer, visière de protection sur la tête, Michel, le patron de la crêperie l'Amandine, à Fort Mahon, a les mains sur les hanches dans son tablier noir. Pour ce premier weekend de réouverture des plages, l'affluence est restée modeste : "Ca redémarre. Doucement".

Il s'en est fallu de peu, mais les plages de la Somme ont rouvert à la faveur d'un arrêté préfectoral paru vendredi après-midi. Une réouverture moins d'une semaine après le début du déconfinement, avec des consignes sanitaires strictes. Pas le droit de poser sa serviette, on ne peut que se promener sur la plage et se baigner.

Beaucoup de commerces n'ont pas encore rouvert à Fort-Mahon. © Radio France - Marc Bertrand

"Ca fait bizarre. Je pensais qu'il y aurait plus de monde"

Adrien, venu en famille d'Amiens dimanche après-midi, ne cache pas sa surprise : "Ca fait bizarre. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça". "Les gens viennent pour manger une moule-frites, puis aller bronzer. Là, ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre", explique une autre promeneuse, qui a ramené son pique-nique.

La longue avenue de la plage, qui mène à la mer, est silencieuse. Le casino est éteint, les restaurants fermés. Seuls quelques commerces ont rouvert, avec un comptoir pour la vente à emporter : "La vente à emporter, j'ai essayé la semaine dernière", explique le patron du restaurant Les Délices, Bertrand Borgoo : "On a arrêté. On ne rentrait pas assez pour payer le salaire du salarié que je faisais travailler avec moi, et il y a le coût pour faire tourner les fours, la cuisine. Ca ne vaut pas le coup."

Bertrand Borgoo, le patron du restaurant Les Délices, à Fort-Mahon. © Radio France - Marc Bertrand

L'espoir de redémarrer pour l'Ascension

Pourquoi les clients ne sont pas revenus pour ce premier weekend "déconfiné" ? "C'est la première semaine. Les gens sont chez leurs proches, qu'ils n'ont pas vus pendant deux mois. Il faut attendre le grand weekend de l'Ascension, les gens vont commencer à revenir", pronostique Michel.

Mais il le dit, ce sera impossible de rattraper dans la saison le manque à gagner du mois d'avril et mai : "Et la commune, vous croyez qu'ils ne vont pas être impactés ? Plus de casino, pas de droit de terrasse... Moi, j'ai des personnes qui travaillent pour moi neuf mois en CDD chaque année, cette année ils attendent encore, je ne peux pas me projeter".