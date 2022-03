À Fouesnant, l'ancien restaurant ouvrier La Longère se métamorphose

Ce projet, c'est d'abord l'histoire d'un coup de cœur. Xavier et Marion géraient un restaurant dans le 12e arrondissement de Paris depuis deux ans et voulaient quitter la capitale : "Le rythme parisien a commencé à nous fatiguer, on n'avait plus le temps d'apprécier le travail réalisé."

Ils ont d'abord cherché dans le Morbihan et puis, ils sont tombés sur La Longère à Fouesnant dans le sud Finistère. "Quand on arrive du parking, on voit tout de suite cette belle longère, imposante, vraie, brute", décrit Xavier. Ils tombent sous le charme de la vieille bâtisse et posent leurs valises ici en juillet 2021. Ils passent d'abord leur été à faire de la pâte à crêpes, pour prendre leur marque. Depuis, le projet a pris un tout autre tournant.

Le charme de l'ancien

Il y a d'abord eu des travaux. "C'était un restaurant ouvrier donc le lieu était aménagé pour que tout soit pratique mais ce n'était pas vraiment chaleureux", affirme Marion. Le couple veut un restaurant à son image alors ils gardent tout ce qu'ils peuvent. La cheminée, les poutres ou encore les pierres apparentes sont conservées et des touches de modernité sont ajoutées.

La salle a une capacité de trente couverts © Radio France - Chloé Cenard

Derrière cette décoration où le charme de l'ancien et la modernité se rejoignent, se cache une cuisine simple mais de qualité. "On s'est dit que dans ce lieu on pouvait créer quelque chose d'axé sur la bonne assiette mais sans partir sur un prix excessif. Le midi on fait plus brasserie avec plat du jour et le soir, on est sur une table un peu plus élaborée", détaille Xavier.

L'équipe de La Longère au complète : Marion, Sébastien, Xavier et Arnaud © Radio France - Chloé Cenard

Derrière les fourneaux, Sébastien. Il avait déjà travaillé avec Xavier et n'a pas hésité une seule seconde à tout quitter dans la capitale pour s'installer dans le Finistère : "J'avais envie de vraiment travailler avec des produits locaux et de retrouver un peu la base du métier." À ses côtés, Arnaud, commis, il habite ici depuis trois ans, il est heureux de participer au projet : "Je connaissais le restaurant avant et c'est bien de pouvoir observer l'évolution depuis l'intérieur."

Xavier et Marion ont plein de projets en tête pour continuer à faire grandir La Longère. La terrasse est en cours d'aménagement pour les beaux jours et cet été les clients devraient même pouvoir profiter du jardin et manger les pieds dans l'herbe.