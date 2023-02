A Fougères, du sport sur la pause déjeuner pour les agents municipaux

"On va venir relâcher sans forcer et retomber les jambes" : assis sur un tapis de gym, Lucas Daniello lance des consignes et des conseils aux agents municipaux de Fougères réunis pour une nouvelle session de sport sur leur pause déjeuner. Depuis début janvier, il encadre avec Marie-Océane Simon entre 10 et 20 personnes, pendant une petite heure, dans la salle omnisports des Ateliers.

Les deux jeunes, en alternance pour devenir éducateurs sportifs, ont proposé leurs services début janvier à la mairie de Fougères, dans le cadre de leurs stages de formation. "On avait déjà en tête de recruter un service civique pour permettre à nos agents de faire du sport, donc on était intéressés", indique l'adjoint aux sports de la mairie, Christophe Hardy.

Favoriser le sport au travail

C'est d'ailleurs suite à un sondage des agents que l'expérimentation a été lancée. Pour Christelle par exemple, c'est avant tout l'occasion de reprendre le sport. "J'avais un manque de motivation une fois rentrée chez moi de ressortir pour faire une activité, lance-t-elle. Là, c'est dans la continuité du travail, on ne perd pas de temps, donc c'est pratique." Un de ses collègues, qui travaille au bureau d'études, passe "90% de son temps assis". Lui vient chaque jeudi et vendredi, en plus de cours de badminton en club. Après quarante minutes d'exercice, il se remet au travail "détendu", "ça me fait du bien de faire du sport le midi quand c'est encadré comme ça."

"Sur la pause du midi, ça a des bienfaits, car ça va requinquer le corps pour le reste de l'après-midi", confirme Marie-Océane Simon. "Des personnes qui avaient plus de mal au début sont maintenant beaucoup plus à l'aise, réussissent mieux les exercices et connaissent les mouvements, se réjouit Lucas Daniello. On fait en sorte de renforcer la difficulté pour ceux qui veulent, avec des variantes sur certains exercices." Plus que de la compétition, comme c'est parfois le cas en club, l'objectif est de favoriser ici la remise en forme physique.

Mi février, les agents municipaux travaillaient le stretching sur leur pause déjeuner © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Rôle social en amont des Jeux 2024

"À tout âge, la pratique physique régulière est bonne, rappelle l'adjoint aux sports Christophe Hardy, toutes les études montrent que ça permet de vieillir en meilleure santé ou de diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires. Mais en plus, ça permet de se rencontrer dans un autre cadre. On a 400 agents municipaux, certains ne se connaissent pas ou seulement par mail, donc ça crée du lien entre eux." Après le stretching et le renforcement musculaire, place au retour des vacances de février au step et à la gym douce.

La mairie entend aussi multiplier les initiatives pour renforcer la place du sport dans le quotidien, dans le cadre de son label Terre de Jeux 2024. Le 23 juin, une grande journée sportive est organisée, et les 400 agents municipaux pourraient être conviés à des séances de sport en nombre. C'est aussi fin juin qu'un premier bilan de l'expérimentation du sport le midi doit être dressé pour évaluer comment elle pourrait être poursuivie ou aménagée.