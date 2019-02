A Fournès, les parents d'élèves en colère contre une fermeture de classe

Alors que la carte scolaire doit être dévoilée ce jeudi soir dans le Gard, les parents d'élèves de l'école de Fournès savent d'ores et déjà qu'une de leur classe va fermer et ont décidé de se mobiliser.

Qui ouvre, qui ferme ? Chaque année, c'est la même question. La nouvelle carte scolaire doit être dévoilée par le directeur académique ce jeudi dans le Gard. Avec comme à chaque fois sont lot de déceptions et d'incompréhensions. Ainsi à Fournès, l'école primaire des Aires blanches devrait passer de six à cinq classes. Pourtant, selon les prévisions de la mairie, l'école devrait compter pile le nombre d'élèves nécessaires pour éviter la fermeture, soit 130.

"Selon un recensement effectué par la mairie, il y aura de plus en plus d'élèves dans les années à venir, 139 à la rentrée 2021 !" s'insurge Stéphanie, une maman d'élève. Avec plusieurs autres parents, ils ont l'intention de bloquer l'accès aux classes ce jeudi matin, pour marquer le coup. "Une classe de 30 élèves en maternelles, des doubles niveaux... ça va être très compliqué pour l'éducation", craint Audrey, dont les trois filles sont scolarisées dans l'école primaire. Elle ne comprend pas la rigidité de l'administration : "Il nous aurait manqué dix élèves, on aurait accepté la fermeture, assure-t-elle. Mais pour un ou deux élèves, ça n'est pas normal. On sacrifie les enfants des villages au profit d'autres enfants".

Les parents d'élèves aimeraient au moins bénéficier du principe de fermeture différée : une suppression de classe si et seulement si les chiffres ne sont pas au rendez-vous le jour de la rentrée.