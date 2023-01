A Gardanne, le prix de la cantine explose : +160% pour certaines familles

C'est l'une des mauvaises surprises de la nouvelle année à Gardanne (Bouches-du-Rhône). Depuis le 1er janvier, les tarifs de la cantine explosent pour de nombreuses familles. Le prix du repas passe de 2,67€ à 4,10€ pour les foyers aux revenus moyens, soit près du double.

Les familles les plus précaires sont les plus touchées. Celles qui payaient 50 centimes d'euros le repas (le prix le plus faible) devront désormais débourser 1€30 pour que leur enfant puisse manger à la cantine, soit une augmentation de 160%, difficile à assumer pour certaines familles. C'est le cas d'Erine, maman de trois enfants, et une facture qui grimpe de huit à 40 euros. La maman a décidé de supprimer certains repas à la cantine : "C'est très embêtant pour nous (...) ça nous enlèverait beaucoup de choses de les laisser à la cantine, on ne va pas le faire".

C'est exactement ce que redoute Louis Lefort, président des parents d'élèves de l'école Bayet : "Il ne faudrait pas que ce soi au détriment des enfants (...) il y a certaines familles où c'est le seul repas de la journée des enfants".

La mairie face à la hausse des coûts

De son côté, la mairie explique cette décision d'aumenter les tarifs de la cantine par la hausse des coûts, que ce soit du côté de l'alimentaire ou de l'énergie. Denis Ben Belgacem, directeur de cabinet à la mairie, explique aussi que cette décision prise en 2023 fait suite à quinze années sans augmentation : "La solution idéale serait peut-être d'augmenter les tarifs tous les deux ans ou trois ans (...) la collectivité a des charges en augmentation sur tous les segments, que ce soit l'énergie, les carburants, les matières premières, le blé... On a un objectif qui est de veiller à avoir un équilibre financier de nos collectivités (...) Je peux comprendre l'effet de l'augmentation, mais quand on fait à manger chez soi, on a aussi des augmentations".