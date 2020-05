Après le déconfinement, l'école reprendra sans certains services à Gardouch, en Haute-Garonne. Le maire Olivier Guerra considère que les conditions de sécurité ne seront pas réunies et décide que la cantine, la garderie et le temps périscolaires ne fonctionneront pas jusqu'à nouvel ordre.

À Gardouch, le maire refuse de redémarrer la cantine et les services périscolaires après le 11 mai

Olivier Guerra, le maire de Gardouch écrit dans son communiqué : "Ainsi, estimant que les conditions ne sont absolument pas réunies pour que les enfants et le personnel communal soient en sécurité, la garderie, le temps périscolaire, le restaurant scolaire resteront fermés jusqu’à nouvel ordre". L'élu met en avant la prudence dans cette prise de décision et dit avoir consulté longuement la directrice de l'école, l'inspectrice d'académie, les délégués de parents et les conseillers municipaux.

Par ailleurs, le maire ajoute que si la réouverture des cours étaient maintenue parce que jugée nécessaire, l'établissement scolaire serait évidemment nettoyé et désinfecté à chaque fin de journée. Olivier Guerra précise qu'il comprend la déception de certaines familles mais que selon lui, "le plus important dans ce moment d'incertitude est d'éviter les moments de précipitation."