À Garris beau succès pour le retour de la foire des équidés et des bovins après deux années blanches

Après deux années blanches à cause des restrictions liées à la pandémie, dimanche et lundi, la traditionnelle foire de Garris a fait son retour pour la plus grande joie de six mille visiteurs passionnés des équidés et des bovins. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et à deux pas de Saint Palais, Garris continue d'être un grand carrefour européen. "C'est plus une vitrine, une exposition qu'un véritable lieu de commerce. Les transactions se font de plus en plus à domicile et il manque des acheteurs" regrettent les éleveurs venus d'Amikuze ou de Garazi en Basse Navarre. "Pas facile de relancer la foire car actuellement au Pays basque les ovins sont bien plus appréciés que les bovins" souligne un maquignon du pays de Mixe. Malgré le travail d'une soixantaine de bénévoles regroupés au sein du comité foire, l'avenir du rendez vous paraît incertain. "Malgré la baisse de l'activité économique, la foire demeure tout de même un endroit d'échanges, de rencontres et de convivialité" conclut un habitué.

La foire de Garris continue d'être un lieu de rencontre pour les amateurs de bovins et de chevaux Copier

Dimanche et lundi, près de six mille personnes ont fait un détour par la foire de Garris © Radio France - Franck Dolosor

Garruzeko feriak, erreportaia euskaraz Copier