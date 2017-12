Ils sont nés il y a quelques mois seulement. Les voilà déjà sur le terrain. Le collectif JeuneVilloiz a été créé par quelques jeunes femmes de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Elles ont entre 16 et 17 ans et veulent notamment changer le regard porté sur les jeunes.

Tout est né d'un constat : "il faut valoriser la place des filles et changer l'image des jeunes !". C'est comme ça que le collectif "JeuneVilloiz" voit le jour, d'abord composé de sept filles. Puis, elles sont régulièrement accompagnées par des garçons. Pour leur première action, la dizaine de jeunes a choisi de faire une maraude, de Gennevilliers à la Gare Saint Lazare.

Ce vendredi ils ont préparé 50 "kits" pour les distribuer à des sans-abris. Des sandwichs, de l'eau, des gâteaux, mais aussi des gants, des bonnets ou encore des ours en peluche pour les enfants. Une action rendue possible par l'aide du service jeunesse de la ville, mais aussi de la banque alimentaire et de quelques particuliers.