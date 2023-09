À Gesvres, le pub anglais Le Shelby va vivre au rythme de la Coupe du monde de rugby

A Gesvres, dans le secteur du Mont des Avaloirs, Alexis Renaud gère Le Shelby, un pub anglais. Ce grand fan de rugby est supporter du Stade Toulousain : "la compétition se déroule en France donc j'espère qu'on va mettre une petite pilule aux Anglais quand même ! Mais bon, c'est aussi une bonne clientèle donc je vais faire attention à ce que je dis."

Un concours gratuit de pronostics

Le pub Le Shelby a prévu de retransmettre tous les matches de la Coupe du monde de rugby, y compris ceux de la mi-journée, alors qu'habituellement l'établissement n'est pas ouvert. Le patron organise également un concours de pronostics : "je mets en place un système de paris sportifs, totalement gratuit. J'installe une ardoise à l'entrée de l'établissement. Chacun marque son prénom et son pronostic. Et le bon pronostic remportera un lot. Je pense que cela va attirer pas mal de monde sachant que le premier lot pour le match de ce vendredi France / Nouvelle-Zélande, c'est un t-shirt officiel de l'équipe de France. Cela va faire venir les gens et c'est une très belle affiche."

Le Shelby Pub est situé 10 rue de l'hôtel du Cheval-Blanc à Gesvres.