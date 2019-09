A Gevrey-Chambertin, sur le domaine Charlopin on se prépare à une très bonne récolte

Les vendanges devraient débuter entre le 15 et le 20 septembre en Côte-d'Or dans le domaine de Philippe Charlopin à Gevrey-Chambertin. Mais en attendant cette grosse période de travail, c'est plutôt le calme plat et même les vacances pour le vigneron, qui se dit très confiant.

Gevrey-Chambertin, France

"En ce moment c'est les vacances!" sourit Phiilippe Charlopin, du domaine du même nom. Le vigneron qui possède 30 hectares de vignes de Marsannay-la-Côte à Chassagne-Montrachet et Gevrey-Chambertin, produit chaque année 200.000 bouteilles, des Grands crus aux Premiers crus, en passant par des Villages, en rouge et en blanc. Les vendanges devraient débuter d'ici trois semaines chez le vigneron, "on vendange toujours cent jours après la fleur donc ce sera entre le 15 et le 20 septembre, en fonction des parcelles". Mais en attendant c'est plutôt calme, poursuit le viticulteur, "les personnels vont revenir la semaine prochaine pour remettre en route et essayer la cuverie, les pressoirs, pour recevoir les raisins dans les meilleures conditions."

En attendant les vendanges, c'est plutôt calme sur le domaine de Philippe Charlopin Copier

Les cuves du domaine Charlopin à Gevrey-Chambertin avant de recevoir les raisins mi septembre. © Radio France - Stéphanie Perenon

50 personnes recrutées pour les vendanges

En tout cas, tout est prêt, ses équipes de vendangeurs ont été recrutées, via un prestataire de service. 50 personnes au total, à cela s'ajoute une vingtaine de personnes pour le travail dans la cuverie. Et la récolte s'annonce sous les meilleurs auspices explique le professionnel.

Les raisins du domaine Charlopin ici à Gevrey-Chambertin, fin août 2019. © Radio France - Stéphanie Perenon

"C'est une très belle année " Philippe Charlopin, vigneron à Gevrey-Chambertin

"Les raisins sont magnifiques, il n'y a pas de pourriture, pas de maladies diverses et variées, ça se présente bien" explique le vigneron, sur la parcelle Charmes-Chambertin. Car les conditions météo sont parfaites, "il y a eu de la pluie récemment et maintenant du soleil, le temps travaille pour nous. Ce qui compte maintenant c'est la lumière."

Pour le vigneron Philippe Charlopin, les conditions météo sont réunies pour uin très bon millésime Copier

Et au goût, comment est-il ce raisin ?

"Il est sucré avant d'avoir du goût. La peau n'est pas encore mûre mais le jus est bien sucré, il fait déjà presque 11,5°. Après quand les peaux commencent à noircir il faut rentrer le raisin." Mais pas d'impatience chez lui, "on sera vraiment serein quand les raisins seront dans les cuves."

Dans les vignes de Philippe Charlopin, ici à Gevrey-Chambertin. © Radio France - Stéphanie Perenon

En attendant il est heureux, et regarde avec passion son vignoble. "On attend mais il n'y a pas de stress, la vendange c'est comme un accouchement, des fois c'est facile des fois non, mais cette année la grossesse a été simple et j'espère que l'accouchement sera magnifique !"

La récolte s'annonce très belle cette année mais Philippe Charlopin sera complètement serein quand le raisin sera rentré Copier