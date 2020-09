A Gien, il gagne 500.000 euros à un jeu de grattage

Certes, on est (très) loin des 157 millions d'euros remporté par un français au tirage de l'Euromillions, mais la somme a quand même de quoi en faire rêver plus d'un : un homme a remporté 500.000 euros en jouant au Cash, un jeu de grattage d'une valeur cinq euros et qui a été acheté à Gien, au Virgule Presse, un commerce situé dans la galerie marchande du Auchan.

500.000 euros, c'est le gain maximum au Cash

Le ticket a été acheté le 24 août, raconte le gérant, Bruno Marcilly, confirmant une information de La République du Centre : "Il s'agit d'un monsieur que je connais, un client habituel. Il a gratté le jeu chez lui et m'a appelé : "je crois bien que j'ai gagné !" Je lui ai répondu : "viens, on va regarder". Et en effet, il avait gagné 500.000 euros. C'est le gain maximum, il n'y a que trois tickets comme ça au Cash, sur 18 millions !"

Le gagnant reste anonyme

Le gérant du Virgule Presse, à Gien, ne peut en dire plus, "confidentialité oblige" : "C'est un habitant de la région, ça tombe bien car il a les pieds sur terre et n'a pas d'ambitions démesurées". Le temps que la Française des Jeux effectue les vérifications et contrôles d'usage, l'homme a empoché la somme il y a quelques jours". "Nous sommes allés à la FDJ tous les deux, et voilà. Comme il veut rester anonyme, il n'y aura pas de remise de chèque officielle, et la FDJ m'a remis un grand exemplaire cartonné d'un faux chèque de 500.000 euros pour mettre dans mon magasin".