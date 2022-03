A Gien, la collecte de produits de nécessité pour l'Ukraine

La ville de Gien organise depuis ce mercredi matin une collecte de produits de première nécessité pour l'Ukraine. Une opération menée avec l'association des maires du Loiret et la Protection civile du Loiret, et qui a rencontré un certain succès dès l'ouverture.

C'est dans un garage du centre administratif de Gien que s'accumulent depuis ce mercredi matin les couvertures, les médicaments, les vêtements, apportés par les Giennois à destination de l'Ukraine. Un lieu de stockage provisoire : les produits seront ensuite acheminés au local de la Protection civile du Loiret, à Saint-Cyr-en-Val, qui elle-même les expédiera en Pologne, premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens.

Du monde dès l'ouverture du dépôt

Ce dépôt improvisé à Gien a ouvert à 8h, et les ballets des voitures ne cessent pas, témoigne Eric Doubre, agent aux services techniques de la ville : "Dès l'ouverture, il y a eu du monde, raconte-t-il. Des gens qui sont passés ce matin m'ont dit qu'ils reviendraient le lendemain. Visiblement, ce qui se passe en Ukraine touche les gens, qui ont vraiment envie de faire un geste pour ce pays-là."

Parmi les produits le plus apportés ce mercredi à Gien : les couvertures © Radio France - François Guéroult

C'est particulièrement le cas d'Azamat, un Giennois de 39 ans, venu apporter un sac de couchage tout neuf : "Je suis originaire du Kazakhstan, explique-t-il, et je considère que les Ukrainiens, ce sont comme nos frères et sœurs. Pour moi, c'est important d'offrir quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester chez soi à regarder ce désastre et cette catastrophe qui touche l'Ukraine, c'est vraiment impossible. Il faut montrer qu'on est humain et que les Ukrainiens ne sont pas seuls."

Même les dons les plus modestes sont acceptés

Francis Cammal, le maire de Gien, se réjouit que les Giennois répondent présents dans cet élan de solidarité. "Nous souhaitions organiser quelque chose de concret, et de manière collective et non pas isolée, souligne-t-il. Nous nous sommes rapprochés de l'association des maires du Loiret et de la Protection civile qui nous a suggéré cette opération, je pense qu'effectivement, tout compte et tout comptera pour le peuple ukrainien, même le plus modeste des dons."

La Protection civile a dressé la liste des produits qu'elle recueille pour l'Ukraine © Radio France - François Guéroult

La collecte se poursuit, organisée en semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h 30 le vendredi). Le même dispositif a été mis en place dans la commune voisine de Nevoy. Les dons de matériel logistique, médical et de première nécessité peuvent aussi être apportés directement à la Protection civile, au 804 rue de Gautray, à Saint-Cyr-en-Val, qui doit faire partir samedi un premier convoi humanitaire en Pologne.