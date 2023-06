A Gien, la nouvelle caserne de gendarmerie est enfin opérationnelle

Dire qu'elle était attendue avec impatience par les élus du giennois serait un euphémisme. Le dossier de la nouvelle caserne de gendarmerie de Gien était en souffrance depuis tellement longtemps qu'il y a dix ans les collectivités locales avaient plus ou moins jeté l'éponge, avant que la communautés de communes du giennois ne relance sa demande et finisse par trouver un accord avec l'Etat. Le nouveau bâtiment est finalement d'entré en fonction en mai dernier dans le quartier des Montoires à Gien.

Pour la soixantaine de militaires en poste, et surtout pour les victimes qui y sont accueillies, ces nouveaux locaux étaient une nécessité. L'ancienne caserne, située près du Centre hospitalier de Gien, était vétuste et inadapté. Ici les bureaux sont plus modernes, fonctionnelles, mais ils permettent surtout une meilleure prise en charge des victimes, notamment de violences intrafamiliales explique le capitaine Heddy Cherigui, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gien. "Nous allons pouvoir entendre les victimes dans un local isolé, loin du mis en cause, sans qu'ils puissent se croiser. C'est un protocole que nous avions déjà, mais il était difficile à mettre en oeuvre. Là, dans une salle et avec un pool d'officiers dédiés, nous pouvons travailler en toute sécurité pour tout le monde".

Un vaste chantier de rénovation urbaine

C'est en fait Logem Loiret, le bailleur social, qui a assuré la construction de la caserne elle-même, mais également de la cinquantaine de logements pour les gendarmes et leurs familles, juste à côté. La gendarmerie est en fait titulaire d'un bail auprès de Logem, qui n'en est pas à sa première caserne. "Nous avons une autre caserne en construction à Chatillon-Coligny, il y a eu Sully-sur-Loire également" explique Olivier Pasquiet, le directeur général de Logem Loiret.

Cette caserne s'inscrit en fait dans un projet beaucoup plus large de rénovation urbaine lancé en 2016 par Logem Loiret. "Nous avons investi en tout 48 millions d'euros sur ce quartier des Montoire" ajoute Olivier Pasquiet. "Ici par exemple il y avait environ 200 logements dans deux grandes tours. Les locataires ont été relogés". La caserne en elle-même a coûté 13 millions d'euros.