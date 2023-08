À Gisors, les résidents de l'ehpad voyagent en train, virtuellement

La SNCF n'a qu'à bien se tenir, ce train-là est toujours à l'heure et au besoin, il attend les passagers avant de démarrer. Depuis mai 2023, le centre hospitalier de Gisors (Eure) s'est doté d'un simulateur de voyage en train. C'est la vingt-et-unième cabine de ce type en France et la première en Normandie. Les résidents des établissements Les Jardins du Vexin et Les Champs fleuris peuvent s'offrir une escapade, sans bouger de chez eux.

Billet en main, Huguette est prête pour le voyage en compagnie de la psychologue et de l'animatrice © Radio France - Laurent Philippot

Le décor a été particulièrement soigné : une salle d'attente confortable avec un canapé, un guichet, des panneaux d'affichage ou la grande horloge murale. Une bande son reproduit les annonces, le sifflet du chef de gare et même le bruit des rails.

Rien ne manque dans la gare de l'ehpad de Gisors. L'animatrice peut même mettre un casquette pour contrôler les billets © Radio France - Laurent Philippot

Les fauteuils sont très confortables, encore mieux de la première classe de la SNCF © Radio France - Laurent Philippot

Huguette Gout, billet en main, s'apprête à partir en voyage en baie de Somme. Un trajet virtuel de quatorze minutes. L'octogénaire s'est installée côté fenêtre pour admirer les paysages qui défilent sous ses yeux : "C'est joli, c'est magnifique, ça me rappelle la grande Normandie" dit-elle n'en perdant pas une miette. Cette escapade, c'est plus qu'un voyage, c'est aussi l'occasion de livrer ses souvenirs : son enfance dans une ferme près de Livarot (Calvados) ou ses dernières années de vie professionnelle, lorsqu'elle était la patronne de l'Auberge de la Lévrière à Bézu-saint-Éloi (Eure). "Je ne parle beaucoup d'habitude, j'ai assez parlé dans ma vie" sourit-elle. Blandin Philippe, la psychologue assise en face d'elle acquiesce : "Elle a beaucoup plus échangé qu'habituellement dans l'unité".

Mer, montagne et même en Italie, une dizaine de trajets est proposée © Radio France - Laurent Philippot

Une parole encouragée par l'animatrice Laura Blériot : "Je suis toujours avec eux lors du voyage et mon rôle à moi, c'est d'changer lors du voyage, de faire remonter des souvenirs, de passer un bon moment, pour qu'après on puisse aussi en discuter au retour à la maison de retraite tous ensemble".

Des bénéfices pour les résidents

Cette cabine, installée par la société amiénoise Sigo , financée par le Département de l'Eure (28000€) et GMF (2946€), s'inscrit dans un programme "Thérapie du voyage" et répond à un double objectif : "L'objectif principal, ça va être pour les personnes qui ont une maladie neurodégénérative, qui souffrent d'anxiété, de troubles du comportement, ça va apporter un apaisement, en détournant l'attention" explique Blandine Philippe, spécialisée en neuropsychologie. À plus long terme, et après plusieurs séances - Huguette en est à sa cinquième - l'objectif est de réduire la prise de médicaments, notamment de neuroleptiques.

Son voyage terminé en gare de Noyelles-sur-Mer (Somme), Huguette sort de la cabine virtuelle et s'apprête à rejoindre des membres de sa famille qui viennent la chercher pour l'amener au restaurant. Elle célébrait ce jour-là son 89e anniversaire et comme cadeau, elle aurait bien voulu "dix millions, des millions d'argent, pour les placer. Pour mes vieux jours !".