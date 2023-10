À Gouffern-en-Auge, un projet de nouvelle brigade de gendarmerie pour "couvrir un trou dans la raquette"

"Je rappelle qu'il y dix ans, il y avait une brigade de Gendarmerie à Trun, à Écouché, à Exmes. " Depuis, les choses ont bien changé, les forces de Gendarmerie ornaises se sont concentrées autour de grands pôles, dont celui d'Argentan rassemblant les forces départementale et mobile.

Jérôme Nury, député de la 3e circonscription de l'Orne, se satisfait des discussions avec le Gouvernement . "J'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je lui ai montré une carte. Au nord-est d'Argentan, il y avait un trou dans la raquette."

Pour implanter l'une des 200 nouvelles brigades de Gendarmerie , une commune est sortie du lot dans l'Orne : Gouffern-en-Auge, un regroupement de 14 villages. "Il y a un besoin de sécurité pour les habitants et il y a aussi la sécurité du site important du Haras du Pin avec son pôle sportif et de formation", ajoute le député.

L'implantation d'une nouvelle brigade de Gendarmerie ne va pas combler la perte des anciennes brigades. "On peut déjà se féliciter que cela inverse la tendance", poursuit l'élu national.

Des gendarmes pour rassurer

"Le problème qui se pose en tant qu'élu, on le voit tous les jours sur le terrain, raconte Frédéric Godet, adjoint au maire de Gouffern-en-Auge. Quand on appelle pour un accident de la route et que la voiture de garde est à 70 kilomètres de l'incident, les gendarmes mettent du temps à arriver. J'ai eu le cas sur ma commune d'Aubry-en-Exmes. J'ai dû faire la circulation avec le cantonnier. Ils sont arrivés une heure et demie après."

Dans les villages de Gouffern-en-Auge, l'arrivée d'un effectif de gendarmerie rassure. "Ici, il y a eu trois cambriolages. La première fois, ils ont mis une heure pour arriver. Après, ils étaient plus rapides, confie Katia, serveuse dans le restaurant du Bourg-Saint-Léonard. C'est sûr qu'on se sentira plus en sécurité."

Pour Jacques, gérant du café de Chambois, c'est surtout la sécurité routière qui le préoccupe. Son café fait l'angle de deux axes importants, un lieu accidentogène. "Faut voir comment les gens roulent. Moi, je dis que c'est bien qu'il y ait des gendarmes en plus. Ils vont venir quand on va les appeler. Aujourd'hui, quand on appelle, ils ne se déplacent pas s'il n'y a pas les pompiers", assure le patron du bar.

D'autres projets seraient dans les tuyaux pour l'Orne. Des renforts de gendarmerie pour les brigades d'Argentan et de Sées. La décision dépend de l’Élysée.