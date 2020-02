C'est en Occitanie qu'on trouve la meilleure chocolatine de France. Le jeune boulanger Dimitri Bordon en confectionne tous les matins à la Maison Beauhaire à Léguevin. On a testé !

On a goûté la meilleure chocolatine de France à Léguevin (Haute-Garonne) !

Léguevin, France

La meilleure chocolatine de France est faite en Occitanie ! On la trouve à Léguevin, à l'ouest de Toulouse. C'est le jeune boulanger Dimitri Bordon, 25 ans, qui la confectionne à la Maison Beauhaire. La semaine dernière il a gagné le championnat de France de la chocolatine, la toute première édition qui était organisée au salon SMAHRT à Toulouse. Évidemment, on a voulu tester à France Bleu Occitanie...

"D'abord il faut une chocolatine faite maison"

Alors en bons professionnels, on observe d'abord le croustillant de la chocolatine : la pâte feuilletée craque doucement sous la dent, et puis le moelleux à l'intérieur... Première impression : c'est bon !

Jean-Luc Beauhaire (à gauche) et son boulanger Dimitri Bordon (à droite) qui a reçu le prix de la meilleure chocolatine de France, fin janvier. © Radio France

Mais pour distinguer une vraie chocolatine, il faut l'expertise du champion de France, le Gersois Dimitri Bordon, qui a commencé la boulangerie à 14 ans, "D'abord il faut une chocolatine faite maison, explique-t-il alors que seulement 20% des chocolatines sont artisanales. Il faut qu'elle soit bien feuilletée, appétissante, croustillante au dessus, fondante en bouche."

Chocolatine aussi validée par les clients, "Elle est tendre, le chocolat est fondant", confirme Richard. "Délicieuse, bien faite avec de très bons produits", pour Jean-Baptiste. "Ce qui fait tout c'est le côté croustillant à la surface et onctueux à l'intérieur, analyse encore Corinne. En plus elle ne dessèche pas et elle est vraiment très goûteuse." Le fait maison, c'est ce que recherche Paulette, "Je n'habite pas tout près mais je viens ici parce que c'est le boulanger qui fabrique tout."

Les ventes ont explosé

Jean-Luc Beauhaire, le patron de la boulangerie, se félicite de la création de ce championnat de France. Selon lui, les ventes de chocolatines ont augmenté de près de 50% depuis que son boulanger a gagné le prix.