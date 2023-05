À Gradignan, des bénévoles conduisent des séniors à leurs rendez-vous médicaux ou faire leurs courses

Des conventions sont signées ce mercredi à Gradignan entre des bénévoles et des personnes âgées sans moyen de déplacement. L'association Totem Liens et Chemins propose des solutions pour amener des séniors faire leurs courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux. Chaque membre devient le parrain ou la marraine d'un ou d'une sénior et s'engage à l'accompagner quand elle en a besoin via un système de convention.

Yves a bientôt 66 ans. Ce jeune retraité voulait donner de son temps pour aider des personnes âgées, après une expérience personnelle : "J'ai eu à m'occuper de mes parents âgés qui étaient à plusieurs centaines de kilomètres. Donc j'ai souvent pensé que si ce genre d'organisme existait, ça rendrait bien service". Alors, Yves a trouvé l'association Totem Liens et Chemins, et grâce au système de parrainage il s'occupe de Françoise, 77 ans : "Tous les vendredis, je vais faire les courses avec ma petite Françoise. On va chacun pousser son caddie et je la ramène chez elle".

Un rendez-vous hebdomadaire

Ce vendredi, c'est finalement pour un rendez-vous médical que Françoise grimpe dans le véhicule d'Yves. "Je ne conduis pas, c'était donc difficile pour moi de trouver une personne pour m'accompagner à chaque fois. Ma cousine pouvait parfois, mais pas toujours, ma fille travaille", confie la septuagénaire. Avoir trouvé cette association est donc un soulagement pour elle. Chaque semaine, elle a l'assurance qu'à 14h, Yves sera devant chez elle pour l'accompagner faire ses courses ou exceptionnellement, aller chez le médecin. Une fois au supermarché, les deux font leurs courses de leur côté puis se retrouvent. "Ca doit me prendre une heure de mon temps chaque semaine, c'est pas grand chose pour le service que ça rend", estime le retraité.