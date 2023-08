À Granville, des tags relancent le débat sur le boom des locations de courte durée

De plus en plus d'appartements deviennent des locations touristiques de courte durée dans la haute-ville à Granville.

"Dans notre rue, il y a beaucoup d'appartements loués aux touristes via Airbnb. Ça met de l'animation, mais si un jour je voulais revenir vivre à Granville, ce serait très compliqué de trouver un logement, car les prix sont très élevés." Cet étudiant, qui a grandi dans une maison de la haute-ville, résume la situation.

ⓘ Publicité

Dans ce quartier historique de la ville, les meublés de tourisme mis en location via des plateformes type Airbnb, Booking ou Abritel, sont de plus en plus nombreux, "notamment depuis le Covid", confient plusieurs habitants. Et il suffit de se promener dans les rues pour s'apercevoir que le débat est vif et les avis très partagés.

Beaucoup de locations pour le week-end

Première halte dans la rue Saint-Michel où Sylvie et Philippe, deux vacanciers de Haute-Savoie, s'apprêtent à grimper sur leurs vélos : "C'est plus intéressant d'avoir des appartements qui sont quasiment tout le temps occupés et loués via Airbnb, que d'avoir des résidences secondaires ouvertes seulement quinze jours par an !"

Un avis partagé par Jean-Louis, propriétaire depuis trois ans de deux appartements dans la haute-ville, qu'il propose à la location de courte durée. On répond à une demande, car il n'y a pas assez d'hôtels à Granville, et puis Ça profite à l'économie locale, assure-t-il : "Les gens qui viennent cuisinent peu, ils consomment énormément sur Granville, commandent des plateaux de fruits de mer, vont dans les restaurants. Ils paient des taxes de séjour qui sont reversés à la mairie."

Des inscriptions et des têtes de mort peintes en noir et blanc sont apparues sur quelques pas-de-porte de maison, durant l'été, dans la haute-ville à Granville. © Radio France - Lucie Thuillet

Difficile de se loger à Granville

Côté commerçants, là aussi, les avis sont partagés. Christian serait plutôt pour une régulation. Il reconnaît que ces locations saisonnières lui apportent des clients, mais cela a aussi "des effets pervers, notamment pour les salariés. C'est devenu un investissement financier, qui fait grimper le prix de l'immobilier. Globalement, les Granvillais ont du mal à se loger, car on arrive à des prix qui ne sont pas dans leur possibilité de train de vie et les salariés doivent habiter très loin."

Plus de trente-cinq ans que Dominique habite la haute-ville, rue Saint-Jean, mais depuis quelques années, ses voisins, ce sont surtout des touristes de passage. La solution selon lui, c'est de faire évoluer la fiscalité. "C'est une niche fiscale. Ce n'est pas en phase avec le principe d'égalité".

Une réglementation locale en 2024

Granville Terre et Mer (GTM) et la ville de Granville envisagent de créer une réglementation locale pour mieux cerner et essayer de réguler le développement de ces locations de courte durée. Elles ont lancé des groupes de travail en début d'année.

Des pistes se dessinent : "On prévoit de mettre en place un numéro d'enregistrement, si le règlement est adopté, afin de savoir exactement combien de locations de courte durée sont sur le marché", explique Michel Peyre, vice-président de GTM en charge de l'aménagement du territoire et de l'habitat. "On réfléchira ensuite peut-être à figer l'existant dans un premier temps. Une piste consiste aussi à limiter la multipropriété, une autre serait d'interdire aux SCI les opérations immobilières pour de la location de courte durée, ce qui va à l'encontre des besoins de la population locale." L'objectif est de mettre en place un règlement local "pour la saison 2024".