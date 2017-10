A Gratentour près de Toulouse, la commune ouvre un Café Municipal pour relier le lien entre les habitants

Dans cette commune dortoir de la périphérie de Toulouse, la municipalité de Gratentour a décidé d’ouvrir un café citoyen pour recréer du lien entre les habitants et une vie au cœur du village.

On a plutôt l'habitude de les voir fermer, à Gratentour au nord de Toulouse, la commune va ouvrir son café , un café municipal. Ce serait le deuxième en France, un autre existe déjà à Chabrillan dans la Drôme. Installé dans l'ancienne poste du village, ce café citoyen a pour ambition de recréer du lien entre les habitants de cette commune de la périphérie de Toulouse, et une vie au cœur du bourg. On pourra y boire un café, taper la carte, faire la causette, et surtout se rencontrer. C'est l'ambition de ce café municipal, qui doit ouvrir ses portes à la fin du mois d’Octobre.

Le maire Patrick Delpech, Marc Saurin adjoint, Bernadette François animatrice, sur la terrasse du futur café municipal © Radio France - Olivier Lebrun

Gratentour a gagné 1 000 habitants en 4 ans, pour qu'ils se rencontrent, c'est Bernadette François , ancienne restauratrice et désormais employée municipale qui tiendra ce café citoyen. « Moi je veux en faire l’âme de Gratentour, où tout le monde, jeunes et aînés , peut se rencontrer, que l’osmose se fasse, c’est ça le café de village."

Le maire de Gratentour Patrick Delpech, commune de 4 500 habitants qui ne cesse de croître a déjà construit une école, des installations sportives. Mais il manquait un lieu fédérateur pour les habitants. « Je ne me satisfait pas d’une commune dortoir, il faut que les gens se rencontrent , il faut que les gens se parlent.

Le futur café municipal a une licence 3 © Radio France - Olivier Lebrun

Le futur café municipal a une licence 3. On pourra y boire de la bière, du vin, et bien sur un café sur la grande terrasse en bois . Au 1er étage, il y aura la médiathèque. Café philo , soirées jeux, karaoké, retransmission de rencontres sportives, débats, soirées jeux. C'est aux habitants de faire eux même le programme du café citoyen. Le café municipal de Gratentour n’a pas encore de nom, son ouverture est prévue à la fin Octobre.