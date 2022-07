A Graufthal, des fouilles archéologiques pour mieux comprendre le passé de l'ancienne abbaye

Depuis deux semaines et jusqu'au vendredi 8 juillet, une quinzaine de personnes, professionnels et bénévoles, fouillent l'ancien réfectoire de l'abbaye du hameau de Graufthal, à Eschbourg. L'objectif est d'en savoir plus, notamment, sur les méthodes de construction au Moyen-Age.

Que cache le site archéologique de l'abbaye de Graufthal, située à Eschbourg? Pour le savoir, une quinzaine d'archéologues, étudiants en archéologie, bénévoles, fouillent depuis la mi-juin les vestiges de l'ancien lieu de culte, bâti au XIe siècle.

Des pièces de monnaie, des céramiques

Longtemps retardée à cause de la crise sanitaire, la campagne de fouilles a démarré le 20 juin. A côté de la maison des Rochers de Graufthal, les archéologues, apprentis et bénévoles, fouillent donc les vestiges de ce qui était jadis le réfectoire de l'abbaye.

Les genoux dans la terre, Lauréanne, étudiante en archéologie à Strasbourg, nettoie les pierres, qui formaient il y a plusieurs siècles, la voûte du toit. Ici, la jeune femme a déjà découvert des céramiques et une pièce de 1515 frappée à Cologne :

J'étais en train de dire que je n'en avais jamais trouvée et puis, je passe un coup de truelle et je tombe dessus, donc ça fait vraiment plaisir! On a des étoiles dans les yeux, et on a envie de continuer, ça nous motive pour la suite!

L'objectif de ceux qui retirent la terre, nettoient les pierres, est de dégager l'accès aux dalles du réfectoire, situées quelques centimètres en dessous.

D'autres passent cette terre au tamis, tel des chercheurs d'or, pour s'assurer que rien n'est oublié dans ces vestiges.

Sophie, une bénévole, explique qu'elle recherche "toutes les formes qui sont un peu particulières, tout ce qui est métal, verre transparent, qu'on voit plus facilement". Sa technique : "je mets sous la dent pour voir si c'est mou ou dur, et après les archéologues feront leur travail pour dater", s'amuse-t-elle.

Les bénévoles passent la terre au tamis © Radio France - Antoine Jeuffin

Un bout d'os retrouvé dans le réfectoire © Radio France - Antoine Jeuffin

Gratter des informations sur la vie locale au Moyen-Age

Ensuite, grâce à l'analyse des pierres, on peut mieux comprendre la vie au Moyen-Age. Jacky Koch, archéologue territorial à Archéologie Alsace, se félicite de "l'opportunité exceptionnelle de ces fouilles", grâce au bon état des voûtes.

En temps normal, les voûtes que l'on voit au sol sont en l'air et "on ne peut pas voir leur structure, comment elles ont été construites", détaille l'archéologue.

Jacky Koch explique enfin que "grâce à des analyses physico-chimiques du mortier, on peut comprendre quel type de chaux était utilisé, quel mélange : lorsqu'on analyse une chaux, on a des informations sur le type de calcaire, et grâce à ça on connaît les circuits économiques grâce auxquels le matériau est arrivé ici".

Les fouilles doivent reprendre l'été prochain pour quelques semaines, et l'été suivant encore. Si tout se passe comme prévu, l'objectif final est de valoriser ces vestiges en les présentant au public.