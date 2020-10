Grenoble : 150 à 200 personnes manifestent en soutien à l'Arménie

A l'appel de plusieurs associations arméniennes, entre 150 et 200 personnes se sont réunies lundi 26 octobre au soir devant la préfecture de l'Isère à Grenoble. L'objectif de ce rassemblement, alerter sur la situation "catastrophique" de la population arménienne du Haut-Karabagh, selon le président de la maison de la culture arménienne de l'Isère et du Dauphiné Daniel Morandjian.

Cette région revendiquée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan est le théâtre depuis un mois d'un conflit armé entre les deux pays. "Nous avons déjà envoyé du matériel médical sur place et nous cherchons à mobiliser les élus et la communauté arménienne" souligne Daniel Morandjian. "Nous demandons aussi au gouvernement français d'intervenir dans ce conflit, afin de faire respecter le cessez-le-feu."

Les manifestants grenoblois demandent à la France d'intervenir en faveur de l'Arménie dans le Haut-Karabagh. © Radio France - Ninnog Louis

Soutien des élus

Plusieurs élus étaient présents au rassemblement. Parmi eux, des représentants de la Région, du département de l'Isère, ainsi que le maire de Grenoble Eric Piolle et le maire d’Échirolles Renzo Sulli. "Ce qui se passe en Arménie aujourd'hui est immensément grave. Notre pays ne peut pas se contenter de la neutralité" déclare l'élu. "La ville d'Échirolles a toujours été aux côtés de la communauté arménienne" conclut-il. La diaspora arménienne compte entre 4.500 et 5.000 personnes dans l'agglomération grenobloise.