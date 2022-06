Grenoble : des cours de français pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver du travail

La difficulté quand on s'installe dans un nouveau pays, c'est la langue. Quatre mois après leur arrivée en France, certains réfugiés ukrainiens n'ont pas encore réussi à dépasser cette barrière et se retrouvent bloqués dans leurs démarches de la vie quotidienne. Ils sont environ 1 800 dans la métropole grenobloise et une association est déterminée à les aider. "La maison de l'Ukraine en Isère" organise des cours de Français trois fois par jour et toute la semaine. "Ce sont des groupes d'une dizaine de personnes, pas plus, pour qu'ils puissent vraiment pratiquer", détaille Malek, le vice-président de l'association.

La pratique est justement au cœur de l'apprentissage. La leçon commence toujours par un petit exercice pratique. "Quel temps fait-il aujourd'hui ?", lance Lilia, la professeur de français. Cette Ukrainienne enseigne la langue depuis 30 dans son pays mais, comme tous ceux assis dans cette salle de classe, elle a fui l'Ukraine en mars dernier avec sa famille. Tout à tour, les élèves répondent, parfois avec hésitation. "Il fait du soleil", affirme Natacha, stylo à la main, et Lilia la reprend gentiment, "il fait soleil".

"Entre vers, verre et vert, il y a de quoi être perdu" - Malek, vice-président de l'association

Viennent ensuite la construction de dialogue et la lecture à voix haute. "C'est important que nous soyons très concrets parce que c'est un français qu'ils vont utiliser dans la vie de tous les jours", note Lilia. Les étudiants s'écoutent et s'entraident mais malgré tout, certains mystères de la langue française restent difficiles à cerner. "Franchement, il y a des particularités incompréhensibles. Par exemple, les mots qui se prononcent exactement de la même manière mais qui ne s'écrivent pas pareil et ne veulent pas dire la même chose. Entre vers, verre et vert, il y a de quoi être perdu", plaisante Malek.

Objectif : trouver un travail ou reprendre des études

Dans ce cours, majoritairement des femmes qui ont souvent dû partir seule avec leurs enfants. Il y a également quelques hommes mais tous ont un objectif commun : apprendre le français pour trouver du travail et faire un pas de plus vers l'autonomie. "L'idée c'est vraiment de leur donner les bases pour qu'ils puissent ensuite travailler. Au niveau du vocabulaire par exemple nous allons vraiment se concentrer sur ce thème en particulier", ajoute Malek. Et la méthode fonctionne, en deux mois, Anna a beaucoup progressé et espère rapidement pouvoir reprendre une vie à peu près normale. "À la rentrée, je vais étudier à l'université de Grenoble et c'est mieux de connaître le français", souligne la jeune femme. D'autres réfugiés ont trouvé du travail grâce à cet accompagnement. "Nous avons quelques personnes qui sont employées en supermarché et elles arrivent à communiquer. Pour nous, c'est que du positif", soutient Malek.

En tout environ 35 personnes suivent les cours de français de l'association et une trentaine de personnes sont inscrites sur la liste d'attente