Chaque samedi matin au centre Nicolas-Chorier des Restos du Cœur à Grenoble, les bénévoles sont des étudiants ! Ils sont une soixantaine à participer à ce projet initié par Elsa, une étudiante de 21 ans, et soutenu par l'école d'ingénieurs de Grenoble.

Grenoble, France

À l'origine de cette belle initiative, Elsa, 21 ans, étudiante à l'école d'ingénieurs de Grenoble (Grenoble INP Ense³). "J'ai toujours beaucoup aimé les Restos du Cœur, assure la jeune femme pleine d'assurance. J'ai d'ailleurs fait un article sur le sujet dans le journal de mon collège il y a très longtemps." Après une classe préparatoire chronophage, elle franchit le pas et devient bénévole au centre Nicolas-Chorier à Grenoble en janvier dernier. Du constat du manque de bénévoles germe alors l'idée : pourquoi ne pas y remédier en sollicitant ses collègues étudiants ? "On est quand même 60.000 étudiants à Grenoble", une soixantaine font en tout cas déjà partie du projet.

Chaque samedi matin, le centre Nicolas-Chorier des Restos du Cœur peut ouvrir ses portes grâce à l'aide des étudiants

Chacun a son petit badge à son nom. © Radio France - Julien Morin

Ils s'appellent Hugo, Alioscha, Carla, Mathilde, etc, ils ont une vingtaine d'années et sont tous de futurs ingénieurs. Chaque samedi matin, une vingtaine d'entre eux viennent préparer le café, trier les aliments reçus qui composeront les paniers distribués, ou simplement accueillir les bénéficiaires. En partenariat avec l'INP Ense³, ils sont inscrits pour un semestre ou pour l'année entière. Et grâce à leur mobilisation, le centre Nicolas-Chorier des Restos du Coeur de Grenoble peut désormais ouvrir le samedi matin.

"Pourquoi ne pas ouvrir un autre jour ? Pourquoi pas renforcer un autre centre ?" - Elsa, l’initiatrice du projet

Le succès est au rendez-vous. Des étudiants de l'école de management de Grenoble (GEM) ont déjà rejoint le mouvement. Alors Elsa voit grand : "pourquoi ne pas ouvrir (le centre Nicolas-Chorier) un autre jour ? Pourquoi pas renforcer un autre centre ?". Plus grand encore. "Les étudiants à la fac ont des horaires peut-être encore plus libres que nous, il y a peut-être là un potentiel à exploiter ?". Le message est passé.