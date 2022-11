A Grenoble, du sport proposé aux jeunes Roms du camp du Rondeau

Ils sont une dizaine d'enfants à jouer au ballon ou au frisbee ce mercredi après-midi sur la pelouse du parc Bachelard, dans le sud de Grenoble. Des garçons mais surtout des filles qui vivent dans le camp de Roms au Rondeau. Chaque semaine, l'association Big Bang Ballers vient chercher les volontaires, pour passer trois heures à faire des activités sportives, soit dans le parc, soit à la piscine ou en montagne en fonction des saisons. Histoire de se changer un peu les idées mais aussi, sur le long terme, d'apporter quelque chose à ces jeunes souvent marginalisés. Le premier but, "sur une après-midi comme celle-là, c'est de leur faire plaisir, qu'ils sortent un peu du camp", explique Sylvain Jouanneau, coordinateur des Big Bang Ballers, "mais en fait, sur le temps long, l'accompagnement qu'on a sert vraiment à travailler avec eux, à créer du lien".

ⓘ Publicité

Créer du lien et des conversations

L'association suit certains jeunes de ce camp depuis maintenant 4 ans. Ce qui permet de créer effectivement du lien et de la confiance avec ces jeunes, qui peuvent se confier à eux. "On n'est pas une autorité pour eux, ils ne risquent rien à nous parler et donc on peut aborder des questions qui ne sont pas du tout abordées dans leur famille, sur le rapport au corps, sur la violence", raconte Sylvain Jouanneau. Des liens malgré une réputation difficile de ce type de public, "il y a de la violence effectivement", ajoute Sylvain, "mais aussi une grande demande d'interactions sociales" de leur part, "et quand on s'en rend compte, on peut dépasser un peu nos clichés".

On joue un peu le rôle de grands frères et de grandes sœurs - Sylvain Jouanneau, de l'association Big Bang Ballers

Des projets financés notamment par la Fondation de France Centre-Est, dont Célia Daultier fait partie. "Ce qui nous a plu dans le projet des Big Bang Ballers, c'est que le sport devient un moyen et un vecteur d'insertion pour ces jeunes qui sont marginalisés", explique-t-elle, "et c'est un acteur qui est bien implanté dans l'agglomération grenobloise donc il y a un vrai aspect de proximité en fait".