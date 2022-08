À Grenoble, l'association Droit au Logement remet la pression sur la préfecture

Militants du DAL 38, personnes mal-logées accompagnées par l'association, une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de l'Isère à Grenoble, ce mardi matin. Vers 10h30, les manifestants ont entamé un concert de casseroles, une manière de faire du bruit pour se faire entendre des autorités, et demander une nouvelle fois des solutions pour les personnes sans logement.

Une situation aggravée pendant l'été

Après avoir occupé la caserne de Bonne, militants et bénéficiaires ont pu occuper la Salle Rouge, prêtée pour l'été par la mairie de Grenoble. Or, la mairie doit récupérer cette salle à la fin du mois d'août. Alors que l'échéance du 31 août arrive, il y a donc urgence à trouver des solutions, alerte Raphaël, militant du DAL 38 : "On est toujours dans la même situation que mi-juillet, avec 80 familles qui sont sans-abri, mal-logées, ou menacées d'expulsion. Le 31 août, _on ne sait pas ce qu'on va faire_. Donc on est venus demander à la préfecture sur quels sujets ils ont travaillé cet été. Comment ça va se passer pour les familles, qui pour certaines ont des enfants ? On sait que la rentrée scolaire approche. Et quelles sont les solutions qui ont été envisagées pour elles ?"

Une situation qui pose de gros problèmes de santé et de sécurité estime-t-il : "On est bien toujours là, personne ne s'est évaporé pendant l'été, et la situation de ces personnes s'est plutôt aggravée. En terme de santé, d'isolement, au niveau des grossesses pour certaines femmes. Vu l'urgence de la situation qui a été dépeinte au mois d'été, on espère que les institutions se sont mises au boulot pour avancer sur la situation des gens, qui pour certains ont des problèmes vitaux !"

Des solutions insuffisantes et parfois inadaptées

Les solutions manquent, et celles qui sont proposées ne sont pas toujours adaptées. Accompagnée par l'association, Isma a dû refuser une proposition de logement à L'Isle-d'Abeau : "J'ai une maman qui est invalide, et je m'occupe d'elle. Dans mon dossier, j'ai fait une lettre en insistant sur le fait que j'étais son aidante et que je cherchais dans son périmètre. Si elle a besoin de moi, y compris la nuit, je suis toujours là. L'Isle-d'Abeau c'est loin de Grenoble. Avec un véhicule c'est une heure, s'il n'y a pas de bouchons. En car ou en bus, c'est une heure et demi voire une heure quarante-cinq minutes ! Donc j'ai dû refuser."

Elle évoque aussi le sort d'une femme enceinte accueillie cet été au sein de la salle rouge : "Elle a accouché cet été, ça s'est bien passé, mais comment pouvait-elle revenir à la salle rouge ? Il y a de nombreux hommes aussi, c'est compliqué. On lui a dit de ne pas sortir de l'hôpital tant qu'elle n'avait pas de solution. Elle a finalement obtenu un hébergement à Moirans. Et récemment elle nous a envoyé une photo d'un rat énorme, on aurait dit un chat ! Imaginez s'il avait attaqué son bébé ! Vraiment c'est catastrophique !" Malgré la récupération de la Salle Rouge par la mairie, le DAL38 espère que celle-ci maintiendra son soutien, à travers notamment des arrêtés anti-expulsion.