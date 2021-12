A Grenoble, la Bibliothèque Alliance a été évacuée après une nuit d'occupation par des familles albanaises

La police de Grenoble a évacué ce mercredi soir la bibliothèque de l'Alliance occupée par des familles albanaises. Ces familles qui vivent depuis plusieurs mois dans un campement dans le parc voisin, s'étaient mises à l'abri du froid et demandent des solutions d'hébergement aux pouvoirs publics.

Mardi dans la soirée, la mairie de Grenoble avait promis de revenir avec des solutions ce mercredi. Les occupants du camp du parc de l'Alliance qui s'étaient mis à l'abri dans la bibliothèque ont attendu toute la journée, entourés de militants d'associations et de riverains formés en collectif.

70 personnes dont une vingtaine d'enfants sont venues se mettre à l'abri dans la bibliothèque de l'Alliance

Selon ces associations, ils étaient 70, dont une vingtaine d'enfants, à occuper les tentes de fortune du campement installé il y a 4 mois dans le parc de l'Alliance. Mardi, au vu des températures glaciales, une partie d'entre eux ont poussé la porte de la bibliothèque avant la fermeture pour se mettre au chaud, bientôt rejoints par d'autres.

La Ville de Grenoble a accepté d'ouvrir le premier étage pour leur laisser plus de place. La Croix Rouge est passée pour donner couvertures et repas. Et dans la soirée, l'adjointe au maire Maud Tavel est venue juger la situation en promettant l'ouverture d'un gymnase en urgence pour les accueillir.

Une solution trouvée dans un gymnase à Moirans

Ce mercredi, des agents du CCAS de Grenoble et de la Métropole de Grenoble ont aussi évalué l'état de ces familles qui comptent de nombreux enfants malades. Et des discussions ont eu lieu entre la Ville, la Métropole et la Préfecture pour trouver des solutions d'hébergement. La mairie de Grenoble demandait l'activation du plan Grand Froid qui permet d'ouvrir des lits d'urgence. Finalement, les discussions ont abouti à la mise à disposition d'un gymnase à Moirans pour ces familles sans abri.

Vers 16 heures, des policiers sont venus évacuer les familles, qui effrayées se sont dispersées dans la nature. Et quand un bus s'est garé devant la bibliothèque pour les emmener, personne n'est monté à l'intérieur.

Personne n'est monté dans le bus qui devait emmener les familles

Les soutiens présents ont dénoncé la méthode employée pour reloger ces familles. "On va essayer de les retrouver, et continuer à les aider", s'engage Cyril, du collectif des riverains.

Les élus grenoblois et la Préfecture de leur côté mettent en cause l'attitude des militants présents qui auraient dissuadé les migrants d'accepter l'hébergement proposé.

La Préfecture met en cause les associations présentes

La Préfecture a répondu par écrit à la presse ce mercredi soir. Elle "déplore les agissements de ces associations qui ont neutralisé les efforts mis en oeuvre par les pouvoirs publics pour trouver une solution d'hébergement répondant à l'urgence."

