Grenoble : le double combat des facteurs contre la réforme des retraites et contre les contrats précaires

C'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, ou l'addition des colères. "Cette lutte locale à Chavant est très prenante mais elle ramène beaucoup de collègues de l'agglomération grenobloise dans les cortèges", explique sur France Bleu Isère Olivier Peyrou, secrétaire départemental Isère-Savoie chez Sud-PTT, invité de France Bleu Isère ce mercredi 12 avril, à la veille d' une douzième journée de mobilisation , où cinq manifestations sont encore prévues en Isère.

Six salariés en CDI sur une équipe de 18 personnes

Depuis le 22 mars, les factrices et facteurs de Chavant mènent une grève reconductible en faveur d'une collègue non embauchée en CDI après 18 mois de travail en intérim. Ils dénoncent aussi la multiplication de ces contrats précaires. "Au bureau de poste de Chavant, sur notre équipe de 18 salariés, seulement six sont en CDI", constate également Etienne Grossi, facteur en CDD, "les douze autres salariés sont comme moi en CDD, en Intérim ou en CDI de groupement d'employeurs...".

La Poste a récemment annoncé qu'elle allait recruter 9000 personnes en 2023, dont près de 5000 en CDI. "On estime que ce sera des CDI intérim ou des CDI GEL (Groupement d'employeurs logistiques) mais qu'il y aura peu de vrais CDI en bonne et due forme".