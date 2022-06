À Grenoble, une cagnotte pour aider un multi champion du monde d’athlétisme porteur de trisomie 21

Depuis une dizaine de jours, Nicolas Virapin se rend à ses entraînements quotidiens en transport en commun ou à pied. Ce sportif de haut niveau en athlétisme adapté n'a plus le choix. Le samedi 28 mai, sa mère a retrouvé leur voiture brûlée sur le parking de leur immeuble dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. "J'ai tout de suite pensé à mon fils et au fait qu'il ne pourrait plus faire ce qu'il aime le plus au monde", confie Catherine Virapin.

Le trentenaire, porteur de trisomie 21, s'entraîne six jours sur sept, parfois dans des lieux très éloignés de chez lui. "Nous prenons le bus mais au lieu d'avoir 10 minutes de trajet, on a 45 minutes et ça le fatigue énormément". Nicolas Virapin se prépare actuellement pour les Jeux Européens adaptés qui se déroule en Pologne en juillet. Cet incident perturbe quelque peu son parcours. "J'essaie de lui en parler le moins possible pour qu'il ne s'inquiète pas trop".

Un élan de solidarité

La famille a très vite bénéficié d'un élan de solidarité. Plusieurs personnes ont notamment proposé de conduire Nicolas Virapin à ses entraînements et à ses compétitions. "J'ai été très touchée mais je ne veux surtout pas abuser, avoue Catherine Virapin, je dois absolument remplacer ma voiture le plus vite possible". Mais racheter un véhicule est un coût que la famille ne peut pas se permettre. L'assurance devrait les indemniser mais la voiture est vieille de 11 ans et l'enveloppe ne pourra pas couvrir l'entièreté des frais.

L'histoire a beaucoup ému le monde du sport et c'est pourquoi Marie-Noëlle Wattier, vice-président du Comité sportif olympique de l'Isère, a décidé de lancer une cagnotte en ligne. Avec son entreprise de communication pédagogique, Ludodago, elle sponsorise Nicolas Virapin. "Je ne pouvais pas rester sans rien faire alors si ça peut aider, même à simplement financer une partie de leur achat, ça sera déjà ça".