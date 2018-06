Grignols, France

Ce sont deux communautés très présentes en Dordogne mais ce jeudi soir les Belges étaient plus nombreux que les Anglais au bar Le relais du château à Grignols où personne n'est venu supporter les Three Lions.

D'habitude de nombreux Anglais viennent boire un verre dans ce bar de Grignols mais pas ce jeudi soir... © Radio France - Willy Moreau

Unis autour d'un objectif

Claude, le gérant originaire de Charleroi et qui a vécu à Bruxelles, sert les bières et les frites, affublé d'une perruque aux couleurs de Belgique.

Claude du relais du château à Gringnols déjà habillé pour soutenir les Belges. #BELENGpic.twitter.com/Mu6sd6n8cb — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 28, 2018

Face à lui, la vingtaine de clients assis sur les chaises en bois regardent le match sur la télé. Christian, Périgourdin depuis une vingtaine d'années mais dont l'accent trahit ses origines près de Bruxelles lance les paris : "Ça se jouera surtout en deuxième mi-temps. Ce sera 1-0 pour la Belgique".

Les Belges battent l’Angleterre 1-0. Les supporters wallons et flamands fêtent la victoire au relais du château de Grignols. #BELANGpic.twitter.com/qhwPOAY9p7 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 28, 2018

Le retraité a vu juste. Les Diables rouges ont inscrit le premier et unique but de la rencontre à la 51ème minute. Il passe la seconde mi-temps à crier "Non" dès que les Belges s'approchent trop près du but. "J'ai parié 0-1, ils ne doivent pas marquer !", rigole-t-il.

Colette, venue de Namur pour visiter la Dordogne espère que son équipe ira le plus loin possible et remportera cette Coupe du monde : "Tous les Belges sortiraient dans la rue et seraient unis autour d'une seule chose".

C'est plutôt bien parti puisque les Belges finissent premiers de leur groupe après cette victoire face à l'Angleterre. Ils affronteront le Japon lundi prochain.