A Guéret, il faut refaire le sol du gymnase qui n'a jamais servi

Guéret, France

Bruit de perceuses et de disqueuses. A Guéret, l'entreprise JMS découpe le revêtement tout neuf du nouveau gymnase, un bâtiment qui n'a même pas eu le temps d’être inauguré.

Fin août dernier, quelques jours avant l'ouverture officielle - et attendue - de ce magnifique bâtiment, une canalisation a rompu dans un local technique. En deux heures, 8 centimètres d'eau ont entièrement recouvert la salle principale.

Le plancher n'est pas récupérable, gondolé à plusieurs endroits © Radio France - Olivier Estran

Les expertises ont duré plusieurs mois, et le bilan est sans appel : il faut changer tout le sol. L'eau a pénétré partout sous la résine et rien n'est récupérable.

"On ne peut pas poser de rustines, explique Adrien Segouin , technicien de l'entreprise JMS, le bois a gonflé partout et peut présenter des anomalies qui apparaîtront dans les prochains mois. On met donc tout à la benne, et on recommence."

Il faut compter deux jours pour la découpe du sol, un mois pour faire sécher la dalle en béton, puis plusieurs jours pour la pose d'un nouveau revêtement avec le marquage des terrains de jeu.

Il faudra aussi refaire une quarantaine de portes qui ont pris l'eau et qui du coup ferment mal. Gênant quand il s'agit de celles des vestiaires et des toilettes, voire des portes coupe-feu.

Tout est pris en charge par l'assurance

"Tout cela se monte a près de 200.000 euros, précise Serge Cédelle, le premier adjoint de la ville de Guéret en charge des travaux, mais ça ne coûtera pas un euro aux habitants, tout est pris en charge par l'assurance de l'entreprise qui a installé les canalisations."

Tout devrait être terminé fin mars, début avril.

Dés maintenant, le retour de l'escalade et du tennis de table

Maintenant que les expertises sont terminées et sans attendre la rénovation de la grande salle des sports collectifs (Basket, Hand, Badminton), le club d'escalade et celui du tennis de table peuvent accéder à leurs nouvelles salles. Celles-ci n'ont pas souffert du dégât des eaux.

La magnifique salle d'escalade, prête enfin à accueillir ses pratiquants © Radio France - Olivier Estran

Au printemps, Guéret devrait donc enfin profiter de ce nouveau gymnase qui a coûté 4 millions d'euros, et dont le chantier avait duré un an et demi