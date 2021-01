A Guéret, l'opération 1 arbre 1 enfant est lancée

Ils sont une douzaine d'arbres : pommiers, poiriers, cerisier et cognassier. Ils ont été plantés dans le parc Fressange à Guéret et tous vont recevoir le prénom d'un petit guéretois né récemment. Trois d'entre eux viennent d'ailleurs d'être "baptisé" ce lundi.

Chaque bébé guéretois se verra ainsi attribué un arbre fraichement planté, son nom et sa date de naissance étant indiqué sur un petit écriteau en ardoise.

Par cette opération "1 arbre 1 enfant", la ville de Guéret poursuit plusieurs objectifs. Le premier est de revégétaliser une ville trop bétonnée. L'autre est de sensibiliser les enfants au développement durable et à l'importance des arbres en milieu urbain. Et puis il y a aussi un côté symbolique, les racines de l'arbre rappelant les racines géographique et familiale de l'enfant.

Les arbres seront géolocalisés pour que les enfants puissent revenir des années plus tard pour revoir leur arbre.

Environ une centaine de petits guéretois naissent chaque année.