A Guéret, "la salle de gym ça m'a trop manqué, je revis !"

"Ça fait du bien, je vous le jure, ça fait trop du bien !" Il y a quelques gouttes de sueur sur le front de Véronique, mais surtout un large sourire sur son visage "Etre enfermée et rester à la maison.. pff, moi la salle m'a vraiment manqué"

"Bon c'est vraiment dur, poursuit elle, je n'ai pas fait de sport pendant deux mois, alors là les abdos, ouille, c'est dur la reprise !"

"On est entre habituées, on fait nos cours ensemble, on est contentes de se retrouver et de retrouver Sandra" poursuit Patricia à genoux sur son tapis d'exercice à quelques mètres de là.

Sandra, c'est Sandra Meritet la coach qui encadre ces leçons de gainage au "Ladies Studio", une salle de sport réservée aux femmes à Guéret.

Durant le confinement, elle a publié sur internet des exercices à faire à la maison, mais Patricia avoue n'avoir pas mordu à cette proposition "Toute seule à la maison, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas tenu, il faut être entre copines pour se motiver."

Respect des distances entre chaque participante © Radio France - Olivier Estran

Nombre de places limité et inscription obligatoire

Pour ce premier jour de reprise, elles sont 6 dans cette grande salle. Chacune a posé son tapis sur un emplacement strictement délimité au sol par du scotch noir. Au centre de la pièce, il y a une table avec des lingettes, un spray désinfectant et du gel hydro-alcoolique.

Même la mascotte a mis son masque de protection © Radio France - Olivier Estran

"On a mis en place un sens de circulation, et chacun désinfecte son tapis et son matériel en partant, explique Sandra Meritet. On limite le nombre de places et on demande aux pratiquantes de téléphoner pour s'inscrire. Il n'est plus possible de venir pour l'instant en libre accès."

"Pour les cours où nous sommes plus nombreuses, comme la Zumba par exemple, eh bien on va faire cela en extérieur sur un stade, mais avec le beau temps ça va être sympa" sourit la coach.

L'heure de cours s'achève, chaque pratiquante remet son masque de protection. Pas de douches possibles au sortir de l'activité, elles restent fermées pour l'instant. Pas de petit café ou de jus de fruit de l'amitié non plus. L'espace détente avec son canapé et ses fauteuils sont condamnés en attendant des jours meilleurs.

Pas de quoi décourager ces copines, elle se saluent de la main et promettent de se retrouver "dés demain."