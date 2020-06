A Guéret, le centre de loisirs rouvre ses portes et adapte ses jeux

"Ah ben ça a tout changé, commente Justin qui s'installe à sa table à dessin, avant il y avait ici une cuisine, mais on a plus le droit d'y aller. On ne peut pas non plus sortir les Légos ou les Kaplas. On doit rester à des tables espacées."

Eh oui, le centre de Loisirs du quartier de Jouhet reprend du service mais dans une toute nouvelle organisation.

"On doit respecter les distances sociales pour tout le monde, explique le directeur Julien Delane, alors forcément on met de côté les jeux collectifs, on ne peut plus jouer au ballon par exemple. Pour les vélos, impossible de faire des sorties groupées, et puis c'est désinfection du matériel ensuite. Alors là pour la reprise, on se recentre sur les loisirs créatifs."

Chacun à sa table © Radio France - Olivier Estran

Installés chacun à leur table Eddy et Eva ont apposé une affichette avec leur nom sur la panière qui est leur attribuée. C'est là où ils posent leurs feutres qu'on ne peut pas prêter au voisin. "Il faut rester a un mètre de distance, assure Eva et on se lave les mains plusieurs fois par jour." "Et impossible d'aller aux toilettes tous en même temps." complète Eddy.

Places limitées et inscriptions obligatoires

Tout cela ne déstabilise pas Ruben très heureux de "retrouver le centre de loisirs et tous mes copains"

Il y a encore peu de monde pour cette reprise. Le nombre de places est pour l'instant limité à 50 enfants, soit un peu moins de la moitié des 120 places disponibles. Pour l'instant le centre de loisirs du quartier Jouhet est ouvert tous les mercredis. A partir de juillet, il sera accessible durant toutes les grandes vacances. Attention, il faut impérativement s'inscrire avant de venir.