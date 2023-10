À Guéret, le cinéma Le Sénéchal vend ses affiches au profit des Restos du cœur

Des affiches de cinéma contre un don pour les Restos du cœur . C'est la belle opération du cinéma Le Sénéchal et de la librairie Au fil des pages de Guéret. Les affiches du cinéma sont en vente dans la librairie d'octobre 2023 à mars 2024.

Les deux se sont déjà alliés par le passé pour récolter des dons, notamment pour la SPA , Médecins sans frontières et Amnesty International. Par exemple, en seulement quelques mois, ils ont pu acheter plus de 300 kilos de croquettes pour la SPA.

Une opération déjà rodée

Le procédé reste donc le même, mais depuis début octobre les recettes sont reversées aux Restos du cœur. "Le directeur du cinéma me dépose des vieilles affiches, mais aussi des affiches en cours pour pouvoir ensuite les "vendre", c'est plus un don que les gens vont faire", détaille Fabien Giraud de la librairie Au fil des pages. Il a déjà 200 affiches petites et grandes dans son arrière-boutique.

L'opération peut également permettre de "faire circuler du monde" en centre-ville, selon Christophe Bréchard, directeur du Sénéchal. "C'était une sorte de bons sens, de matériel dormant qui ne servait pas, qui est demandé par un public et qu'on ne peut pas gérer au cinéma parce que c'est une logistique particulière, donc Fabien [Giraud] s'est proposé", explique-t-il.

Les Restos du cœur en difficulté

Cette aide est la bienvenue pour l'association fondée par Coluche en 1985. Les Restos ont un trou de 35 millions d'euros dans leur budget annuel alors que le nombre de bénéficiaires augmente. L'Etat a promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros , mais la situation intenable pour Lydia, bénévole à Guéret : "J'accueille des personnes qui disent ne pas avoir mangé depuis deux ou trois jours, comment accepter cela ?"

Le choix des Restos du cœur tombait sous le sens pour Christophe Bréchard : "C'est quelque chose d'extrêmement lisible et de la fourniture directe aux personnes qui en ont vraiment besoin." Lydia accueille le geste du cinéma et de la librairie "avec espoir". À 3 euros la petite affiche et 5 euros la grande, les dons pourraient vite grimper.